Автівка перевернулася: у Луцьку сталася аварія біля готелю «Лучеськ». ФОТО
Сьогодні, 17:49
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспотртна пригода біля готелю "Лучеськ".
Про це для інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася приблизно о 16:00.
На перехресті вулиць Рівненської та Електроапаратної, біля ТЦ "Імідж" та готелю "Лучеськ" зіткнулися Renault і Volksvagen Caddy.
Внаслідок зіткнення автомобіль Renault перекинувся на бік. На місці працює слідчо-оперативна група.
У коментарі для ВолиньPost луцькі патрульні повідомили, що 2 водія і пасажир автомобіля Renault шпиталізовані до приїзду поліції у лікарню.
Рух на вулиці Рівненській ускладнений.
Фото користувача з ніком Сергій Невідомий.
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Про це для інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася приблизно о 16:00.
На перехресті вулиць Рівненської та Електроапаратної, біля ТЦ "Імідж" та готелю "Лучеськ" зіткнулися Renault і Volksvagen Caddy.
Внаслідок зіткнення автомобіль Renault перекинувся на бік. На місці працює слідчо-оперативна група.
У коментарі для ВолиньPost луцькі патрульні повідомили, що 2 водія і пасажир автомобіля Renault шпиталізовані до приїзду поліції у лікарню.
Рух на вулиці Рівненській ускладнений.
Фото користувача з ніком Сергій Невідомий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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