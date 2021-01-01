Автівка перевернулася: у Луцьку сталася аварія біля готелю «Лучеськ». ФОТО





Про це для інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася приблизно о 16:00.



На перехресті вулиць Рівненської та Електроапаратної, біля ТЦ "Імідж" та готелю "Лучеськ" зіткнулися Renault і Volksvagen Caddy.



Внаслідок зіткнення автомобіль Renault перекинувся на бік. На місці працює слідчо-оперативна група.



У коментарі для ВолиньPost луцькі патрульні повідомили, що 2 водія і пасажир автомобіля Renault шпиталізовані до приїзду поліції у лікарню.



Рух на вулиці Рівненській ускладнений.



Фото користувача з ніком Сергій Невідомий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспотртна пригода біля готелю "Лучеськ".Про це для інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.Аварія сталася приблизно о 16:00.На перехресті вулиць Рівненської та Електроапаратної, біля ТЦ "Імідж" та готелю "Лучеськ" зіткнулися Renault і Volksvagen Caddy.Внаслідок зіткнення автомобіль Renault перекинувся на бік. На місці працює слідчо-оперативна група.У коментарі для ВолиньPost луцькі патрульні повідомили, що 2 водія і пасажир автомобіля Renault шпиталізовані до приїзду поліції у лікарню.Рух на вулиці Рівненській ускладнений.Фото користувача з ніком Сергій Невідомий.

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