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Автівка перевернулася: у Луцьку сталася аварія біля готелю «Лучеськ». ФОТО

Автівка перевернулася: у Луцьку сталася аварія біля готелю «Лучеськ». ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспотртна пригода біля готелю "Лучеськ".

Про це для інформаційного агентства ВолиньPost повідомили очевидці.

Аварія сталася приблизно о 16:00.

На перехресті вулиць Рівненської та Електроапаратної, біля ТЦ "Імідж" та готелю "Лучеськ" зіткнулися Renault і Volksvagen Caddy.

Внаслідок зіткнення автомобіль Renault перекинувся на бік. На місці працює слідчо-оперативна група.

У коментарі для ВолиньPost луцькі патрульні повідомили, що 2 водія і пасажир автомобіля Renault шпиталізовані до приїзду поліції у лікарню.

Рух на вулиці Рівненській ускладнений.

Фото користувача з ніком Сергій Невідомий.


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Теги: аварія, Луцьк
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