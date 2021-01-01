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На Волині під час руху загорілася автівка. ВІДЕО

На Волині під час руху загорілася автівка. ВІДЕО
На одній із доріг на території Волинської області загорівся автомобіль.

Про це повідомляють у спільноті volynblog в інстаграмі.

Пожежа сталася на трасі "Володимир-Волинський – Любомль". Транспортний засіб загорівся під час руху.


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Теги: пожежа, Волинь
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