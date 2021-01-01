На Волині під час руху загорілася автівка. ВІДЕО





Про це повідомляють у спільноті volynblog в інстаграмі.



Пожежа сталася на трасі "Володимир-Волинський – Любомль". Транспортний засіб загорівся під час руху.



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