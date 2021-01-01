На Волині під час руху загорілася автівка. ВІДЕО
Сьогодні, 21:59
На одній із доріг на території Волинської області загорівся автомобіль.
Про це повідомляють у спільноті volynblog в інстаграмі.
Пожежа сталася на трасі "Володимир-Волинський – Любомль". Транспортний засіб загорівся під час руху.
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Про це повідомляють у спільноті volynblog в інстаграмі.
Пожежа сталася на трасі "Володимир-Волинський – Любомль". Транспортний засіб загорівся під час руху.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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