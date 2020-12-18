У Луцьку «фінішували» із встановленням «розумних зупинок»

В обласному центрі Волині завершилася реалізація проєкту із встановлення розумних зупинок та інформаційних табло.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Луцький міський голова"Завершили реалізацію проекту з встановлення розумних зупинок та табло в нашому місті, в межах якого було встановлено 9 розумних зупинок (5 великих та 4 малих) та 22 розумних табло", - йдеться у дописі.Міський голова нагадав, що кожна зупинка містить дисплей, на якому висвітлюється інформація про прибуття громадського транспорту, сонячну панель, точку для зарядки телефону, зовнішнє освітлення, смітники для роздільного збору сміття, камеру відеоспостереження та точку доступу WI-FI. Такі ж функції та особливості має кожне розумне табло (крім сонячної панелі).Розумні зупинки та табло встановлені в рамках проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька», що фінансується у співпраці із Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Engagement Global gGmbH та Сервісної служби «Міста в єдиному світі», програма Nakopa. Сума грантових коштів становить 6 541 000 грн.Також Ігор Поліщук подякував фінансовим донорам та усім, хто працював над реалізацією проекту та попросив лучан написати свою думку з приводу того чи варто в майбутньому продовжити вставновлення розумних зупинок і табло за кошти місцевого бюджету в тих мікрорайонах, де ще такі об'єкти не встановлені.