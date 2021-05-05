Українські вчені розробляють три вакцини від коронавірусу
Сьогодні, 03:23
Українські науковці розробляють три вакцини проти COVID-19.
Про це в етері Громадського радіо заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Перше — це бізнес, який сам розробляє вакцину і готовий імплементувати її в Україні. Була група розробників, які розробили прототип вакцини і готові її масштабувати. Зараз вони проводять перші заходи щодо варобництва першої лікарської форми, на якій можна розпочати «доклініку». Це держава не фінансує. Вона готова сприяти у разі, якщо буде відповідне звернення. І плюс — профінансовано дві академічні установи Національної академії наук — одна у Львові, одна – у Києві — на розробку вакцин. Та, що у Львові, вирощує на дріжжях білок, який потім стає вакцинальним білком. Це така рекомбінатна вакцина — коли пройдуть всі процеси очищення до запуску цього виробництва. Там процес іде — у лабораторних умовах у них встановлені біореактори. Друга вакцина розробляється під керівництвом Сергія Васильовича Комісаренка у Києві. Вони розробляють вакцину на дифтерійному анатоксині», — розповів Ляшко.
За словами Ляшка, минулого тижня з-биралася комісія з біобезпеки при РНБО, де розглядалися всі варіанти українських розробників вакцини.
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Про це в етері Громадського радіо заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Перше — це бізнес, який сам розробляє вакцину і готовий імплементувати її в Україні. Була група розробників, які розробили прототип вакцини і готові її масштабувати. Зараз вони проводять перші заходи щодо варобництва першої лікарської форми, на якій можна розпочати «доклініку». Це держава не фінансує. Вона готова сприяти у разі, якщо буде відповідне звернення. І плюс — профінансовано дві академічні установи Національної академії наук — одна у Львові, одна – у Києві — на розробку вакцин. Та, що у Львові, вирощує на дріжжях білок, який потім стає вакцинальним білком. Це така рекомбінатна вакцина — коли пройдуть всі процеси очищення до запуску цього виробництва. Там процес іде — у лабораторних умовах у них встановлені біореактори. Друга вакцина розробляється під керівництвом Сергія Васильовича Комісаренка у Києві. Вони розробляють вакцину на дифтерійному анатоксині», — розповів Ляшко.
За словами Ляшка, минулого тижня з-биралася комісія з біобезпеки при РНБО, де розглядалися всі варіанти українських розробників вакцини.
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