вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО

Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО
На Донбасі проросійські бойовики обстріляли житловий сектор населеного пункту Попасна.

Про це фейсбук ОТУ "Північ".

Поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою який розірвався поблизу цивільного сектору та спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури.

На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав. На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.

"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться у дописі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: війна, Україна, Донбас, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО
Сьогодні, 00:18
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, одного військового шукають
05 травень, 23:22
У Луцьку «фінішували» із встановленням «розумних зупинок»
05 травень, 22:40
На Волині під час руху загорілася автівка. ВІДЕО
05 травень, 21:59
Схожі новини
На Донбасі бойовики поранили українського військового На Донбасі бойовики поранили українського військового
26 квітень, 22:59
Українцям анонсували свято визволення від російських загарбників Українцям анонсували свято визволення від російських загарбників
29 жовтень, 2015, 03:25
Головний дипломат ЄС повідомив, що біля українського кордону — 150 тисяч російських військових Головний дипломат ЄС повідомив, що біля українського кордону — 150 тисяч російських військових
20 квітень, 00:15
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ, загинув один військовий
18 березень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
05 травень, 13:02
 1
Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО
Сьогодні, 00:18
 0
6 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, одного військового шукають
05 травень, 23:22
 0
У Луцьку «фінішували» із встановленням «розумних зупинок»
05 травень, 22:40
 0
Медіа
відео
1/8