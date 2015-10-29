Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО
Сьогодні, 00:18
На Донбасі проросійські бойовики обстріляли житловий сектор населеного пункту Попасна.
Про це фейсбук ОТУ "Північ".
Поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою який розірвався поблизу цивільного сектору та спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури.
На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав. На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться у дописі.
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Про це фейсбук ОТУ "Північ".
Поблизу населеного пункту Попасна незаконні збройні формування здійснили постріл протитанковою керованою ракетою який розірвався поблизу цивільного сектору та спричинив локальну пожежу, що могла слугувати руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури.
На щастя, серед цивільного населення ніхто не постраждав. На даний час пожежа локалізована військовослужбовцями однієї з механізованих бригад.
"Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та наражає на небезпеку цивільне населення. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону спільного центру контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться у дописі.
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