Чекали більше двох годин: у Луцьку – черги через переоформлення субсидій





Черги виникли через нововведення Кабміну, розповіла



Лучанка Людмила Олексіївна говорить: в черзі стояли старші люди, які не вміють заповнювати документи онлайн, тому утворилася черга. Жінка зазначила: "Президент казав, що все в онлайн, але це не так".



Люди, які прийшли до департаменту та його філій, змушені були стояти та чекати, аби отримати талон на прийом. Здебільшого лучани скаржилися на відсутність умов комфортних умов перебування, зокрема лавок, неправильну організацію з оформленням паперів.



Лучанка Ганна Василівна розповіла, що між невдоволеними людьми біля департаменту соцполітики на проспекті Волі виникали суперечки і штурханина.



Аби отримати талончик на прийом спеціаліста в департаменті соцполітики, 92-річна Любов Мартикян простояла більше двох годин. Каже: умов для такого тривалого очікування немає. "Принесла з собою стільчика і сідаю, бо я не вистою. Дуже болять ноги, особливо ліва", – каже пенсіонерка.



Працівники департаменту намагалися створити нормальні умови для відвідувачів, зокрема підготували бланки та постійно інформували, говорить начальниця відділу департаменту соцполітики Луцької міської ради Лариса Мороз.



Усім, хто бажав надіслати документи поштою, аби не стояти в черзі, працівники установи роздавали бланки, які можна заповнити в зручний час для людини. Надіслати папери можна через будь-яке відділення на адресу департаменту, підкреслив державний соціальний інспектор Олександр Ліхторович.



Працівниця філії департаменту соцполітики на проспекті Соборності Віра Корнієнко розповіла: одна проводила попередній запис громадян на прийом до спеціалістів і переоформлення субсидій. Каже: працюють з 8:30 і за ранок розписали талончики на прийом на декілька днів вперед.



Черги біля департаменту соцполітики очікувані, каже заступниця директора установи Тетяна Корецька. З її слів, кількість людей, які прийшли подати документи на переоформлення субсидій, не підраховували.



Зі слів посадовиці, від 1 травня усім субсидіантам треба переоформити документи. Документи потрібно оновити з травня до вересня цього року. У разі, якщо людина звернеться з новим пакетом документів впродовж цього періоду, субсидію призначить із травня 2021 року.



За переоформленням субсидій лучани також можуть звернутися до департаменту в Центр надання адмінпослуг на вулиці Лесі Українки, 35 і в "Муніципальний сервісний центр" на вулиці Винниченка, 26.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку від ранку 5 травня біля департаменту соцполітики в Луцьку та двох його філій на проспекті Соборності та Бенделіані утворилися черги. Люди, які прийшли здавати документи на переоформлення субсидій, чекали більше двох годин.Черги виникли через нововведення Кабміну, розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу субсидій Наталія Сергіюк. 14 квітня Уряд ухвалив постанову, якою посилив адресність надання житлових субсидій. Із її слів, варіанти подачі документів можуть бути різні телефоном, поштою або заповнити документи онлайн.Лучанка Людмила Олексіївна говорить: в черзі стояли старші люди, які не вміють заповнювати документи онлайн, тому утворилася черга. Жінка зазначила: "Президент казав, що все в онлайн, але це не так".Люди, які прийшли до департаменту та його філій, змушені були стояти та чекати, аби отримати талон на прийом. Здебільшого лучани скаржилися на відсутність умов комфортних умов перебування, зокрема лавок, неправильну організацію з оформленням паперів.Лучанка Ганна Василівна розповіла, що між невдоволеними людьми біля департаменту соцполітики на проспекті Волі виникали суперечки і штурханина.Аби отримати талончик на прийом спеціаліста в департаменті соцполітики, 92-річна Любов Мартикян простояла більше двох годин. Каже: умов для такого тривалого очікування немає. "Принесла з собою стільчика і сідаю, бо я не вистою. Дуже болять ноги, особливо ліва", – каже пенсіонерка.Працівники департаменту намагалися створити нормальні умови для відвідувачів, зокрема підготували бланки та постійно інформували, говорить начальниця відділу департаменту соцполітики Луцької міської ради Лариса Мороз.Усім, хто бажав надіслати документи поштою, аби не стояти в черзі, працівники установи роздавали бланки, які можна заповнити в зручний час для людини. Надіслати папери можна через будь-яке відділення на адресу департаменту, підкреслив державний соціальний інспектор Олександр Ліхторович.Працівниця філії департаменту соцполітики на проспекті Соборності Віра Корнієнко розповіла: одна проводила попередній запис громадян на прийом до спеціалістів і переоформлення субсидій. Каже: працюють з 8:30 і за ранок розписали талончики на прийом на декілька днів вперед.Черги біля департаменту соцполітики очікувані, каже заступниця директора установи Тетяна Корецька. З її слів, кількість людей, які прийшли подати документи на переоформлення субсидій, не підраховували.Зі слів посадовиці, від 1 травня усім субсидіантам треба переоформити документи. Документи потрібно оновити з травня до вересня цього року. У разі, якщо людина звернеться з новим пакетом документів впродовж цього періоду, субсидію призначить із травня 2021 року.За переоформленням субсидій лучани також можуть звернутися до департаменту в Центр надання адмінпослуг на вулиці Лесі Українки, 35 і в "Муніципальний сервісний центр" на вулиці Винниченка, 26.

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