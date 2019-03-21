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На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, одного військового шукають

На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, одного військового шукають
В Одеській області під час патрулювання перекинувся човен, в якій знаходилися четверо військовослужбовців Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Пошуки ще одного прикордонника тривають. До пошуків залучені прикордонники прилеглих підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.

Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено гелікоптер Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

Обставини, за яких сталася надзвичайна подія, з'ясовуються. Проінформовані органи прокуратури і призначено службове розслідування.

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Теги: Одещина, прикордонники
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