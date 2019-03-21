На Одещині перекинувся човен з прикордонниками, одного військового шукають





Про це повідомляє

"Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.



Пошуки ще одного прикордонника тривають. До пошуків залучені прикордонники прилеглих підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.



Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено гелікоптер Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.



Обставини, за яких сталася надзвичайна подія, з'ясовуються. Проінформовані органи прокуратури і призначено службове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одеській області під час патрулювання перекинувся човен, в якій знаходилися четверо військовослужбовців Державної прикордонної служби України.Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби. Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.Пошуки ще одного прикордонника тривають. До пошуків залучені прикордонники прилеглих підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено гелікоптер Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.Обставини, за яких сталася надзвичайна подія, з'ясовуються. Проінформовані органи прокуратури і призначено службове розслідування.

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