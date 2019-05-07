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Українцям заборонили в'їзд в Ізраїль

Українцям заборонили в'їзд в Ізраїль
Ізраїль через ситуацію з поширенням коронавірусу оновив 4 травня рекомендації перетину кордону іноземцям, розширивши перелік країн, в’їзд з яких заборонений на територію країни.

Зокрема у списку опинилися Україна, Індія та Туреччина, - пише Суспільне.

Про це повідомляє Управління з питань народонаселення й імміграції Ізраїлю.

"В'їзд до Ізраїлю заборонений для іноземців з: України, Ефіопії, Бразилії, ПАР, Індії, Мексики, Туреччини. Дозвільні документи, видані до 1 травня 2021 року, скасовуються", — йдеться у повідомленні.

Додається, що в'їзд до країни дозволений лише за наявності негативного результат ПЛР-тесту за 72 години до виїзду з країни походження. Після прибуття до Ізраїлю необхідно пройти додатковий тест на ПЛР.

Також іноземцям, які залишають Ізраїль до закінчення передбаченого ними періоду ізоляції без спеціального дозволу, будуть вважатися порушниками закону. У такому випадку наступного разу їм не дозволять в'їхати до країни.

На нові обмеження 5 травня відреагувало посольство України в Ізраїлі. У представництві зазначили, що вже звернулися до ізраїльської влади з проханням роз’яснити, чому українцям заборонили в’їзд.

"Згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4.05.2021 в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (у т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини. Крім того, ізраїльською стороною скасовано спеціальні дозволи, видані компетентними органами ДІ для в’їзду в країну до 01.05.2021. Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів ДІ. Посольство звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень", — йдеться у повідомленні.

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Теги: Ізраїль, Україна
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