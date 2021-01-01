«Драгер зашкалив»: на Волині вміст алкоголю в крові водія перевищив норму у 25 разів





Порушника виявили 5-го травня в одному із сіл Володимир-Волинського району, - повідомляють представники місцевого районного відділу поліції.



36-річний водій автомобіля ВАЗ наявно показав, що значить «драгер зашкалив показавши в небо».



Рівень алкоголю у крові перебільшив допустимі показники у 25 разів.



Правоохоронці склали на порушника адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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