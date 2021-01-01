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«Драгер зашкалив»: на Волині вміст алкоголю в крові водія перевищив норму у 25 разів

«Драгер зашкалив»: на Волині вміст алкоголю в крові водія перевищив норму у 25 разів
На Волині поліцейські затримали водія, який керував автівкою в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Порушника виявили 5-го травня в одному із сіл Володимир-Волинського району, - повідомляють представники місцевого районного відділу поліції.

36-річний водій автомобіля ВАЗ наявно показав, що значить «драгер зашкалив показавши в небо».

Рівень алкоголю у крові перебільшив допустимі показники у 25 разів.

Правоохоронці склали на порушника адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Володимир-Волинський, алкоголь, поліція
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