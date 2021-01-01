У громаду на Волині передали автомобіль





Про це йдеться на сайті районної ради.



На сесії Луцької районної ради депутати прийняли рішення передати автомобіль Daewoo Lanos у комунальну власність Городищенської громади.



Ключі та документи на авто заступник керівника, керуючий справами Андрій Лев вручив заступнику Городищенського сільського голови Дмитру Січевському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька районна рада передала для користування Городищенській громаді легковий автомобіль.Про це йдеться на сайті районної ради.На сесії Луцької районної ради депутати прийняли рішення передати автомобіль Daewoo Lanos у комунальну власність Городищенської громади.Ключі та документи на авто заступник керівника, керуючий справами Андрій Лев вручив заступнику Городищенського сільського голови Дмитру Січевському.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію