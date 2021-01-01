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В Україні може подорожчати алкоголь

В Україні може подорожчати алкоголь
Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь. Нинішні оптові та роздрібні ціни чинні з вересня 2018 року.

Через подорожчання сировини, енергоносіїв та зростання витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати, написали в пояснювальній записці відомства. Документ опублікували на сайті, - пише Бізнес ua.

Роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонують підвищити на 6,2%. Віскі, ром і джин подорожчають на 5,9%, коньяк і бренді - на 5,5%, виноробну продукцію, сидр, перрі, вміст спирту якого не більше 8,5%, вермути й виноградні вина з додаванням екстрактів - від 8,2 до 34,2%

Ціни на виноградні натуральні та ігристі вина не змінюватимуть. Також не подорожчають газовані винні напої.

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Теги: цыни, алкоголь
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