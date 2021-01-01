В Україні може подорожчати алкоголь
Сьогодні, 06:32
Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь. Нинішні оптові та роздрібні ціни чинні з вересня 2018 року.
Через подорожчання сировини, енергоносіїв та зростання витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати, написали в пояснювальній записці відомства. Документ опублікували на сайті, - пише Бізнес ua.
Роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонують підвищити на 6,2%. Віскі, ром і джин подорожчають на 5,9%, коньяк і бренді - на 5,5%, виноробну продукцію, сидр, перрі, вміст спирту якого не більше 8,5%, вермути й виноградні вина з додаванням екстрактів - від 8,2 до 34,2%
Ціни на виноградні натуральні та ігристі вина не змінюватимуть. Також не подорожчають газовані винні напої.
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Через подорожчання сировини, енергоносіїв та зростання витрат на оплату праці необхідно їх відкоригувати, написали в пояснювальній записці відомства. Документ опублікували на сайті, - пише Бізнес ua.
Роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонують підвищити на 6,2%. Віскі, ром і джин подорожчають на 5,9%, коньяк і бренді - на 5,5%, виноробну продукцію, сидр, перрі, вміст спирту якого не більше 8,5%, вермути й виноградні вина з додаванням екстрактів - від 8,2 до 34,2%
Ціни на виноградні натуральні та ігристі вина не змінюватимуть. Також не подорожчають газовані винні напої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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