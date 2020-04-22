В Польщі з ножем напали на українця
Сьогодні, 07:37
У Польщі 25-річний українець отримав ножове поранення в груди.
Пригода сталася в одному з будинків у Радомському. Про це повідомляє Вголос, посилаючись на видання Radomsko24.
Відомо, що вони розпивали спиртні напої.
Зазначається, що один українець з ножем напав на 25-річного українця. Останній отримав поранення в груди.
Чоловіка одразу госпіталізували в лікарню. Після проведеної операції його життю нічого не загрожує.
Обоє українців були знайомі один з одним. Вони разом винаймають квартиру та працюють.
Повідомляється, що під час розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент. Їх обох помістили під варту. В організмах чоловіків було понад два проміле алкоголю.
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Пригода сталася в одному з будинків у Радомському. Про це повідомляє Вголос, посилаючись на видання Radomsko24.
Відомо, що вони розпивали спиртні напої.
Зазначається, що один українець з ножем напав на 25-річного українця. Останній отримав поранення в груди.
Чоловіка одразу госпіталізували в лікарню. Після проведеної операції його життю нічого не загрожує.
Обоє українців були знайомі один з одним. Вони разом винаймають квартиру та працюють.
Повідомляється, що під час розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент. Їх обох помістили під варту. В організмах чоловіків було понад два проміле алкоголю.
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