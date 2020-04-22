В Польщі з ножем напали на українця





Пригода сталася в одному з будинків у Радомському. Про це повідомляє



Відомо, що вони розпивали спиртні напої.



Зазначається, що один українець з ножем напав на 25-річного українця. Останній отримав поранення в груди.



Чоловіка одразу госпіталізували в лікарню. Після проведеної операції його життю нічого не загрожує.



Обоє українців були знайомі один з одним. Вони разом винаймають квартиру та працюють.



Повідомляється, що під час розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент. Їх обох помістили під варту. В організмах чоловіків було понад два проміле алкоголю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі 25-річний українець отримав ножове поранення в груди.Пригода сталася в одному з будинків у Радомському. Про це повідомляє Вголос , посилаючись на видання Radomsko24.Відомо, що вони розпивали спиртні напої.Зазначається, що один українець з ножем напав на 25-річного українця. Останній отримав поранення в груди.Чоловіка одразу госпіталізували в лікарню. Після проведеної операції його життю нічого не загрожує.Обоє українців були знайомі один з одним. Вони разом винаймають квартиру та працюють.Повідомляється, що під час розмови з офіцерами жоден з них не зміг сказати, як стався інцидент. Їх обох помістили під варту. В організмах чоловіків було понад два проміле алкоголю.

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