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Курс валют у Луцьку станом 6 травня

Курс валют у Луцьку станом 6 травня
Курс долара у Луцьку станом на 6 травня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.78.

Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.38.

Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.26.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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