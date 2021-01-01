Курс валют у Луцьку станом 6 травня
Сьогодні, 09:07
Курс долара у Луцьку станом на 6 травня 2021 року такий: купівля – 27.65, а продаж – 27.78.
Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.38.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.26.
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Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.38.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.37.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.20, продаж – 7.26.
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