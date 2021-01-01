6 травня – День святого Юрія: що не можна робити сьогодні





У цей день іменини святкують усі чоловіки, які названі цим іменем. Ще з цього дня починалися активні польові роботи, - пише



Крім того, особливу силу мала так звана «юр'ївська роса». Вранці потрібно вийти на луг і покататися по траві. Вважалося, що це додасть сил і здоров'я.



Що не можна робити:



- Не можна лаятися, сваритися, злитися і бажати іншим зла.

- Не можна шити, в'язати і вишивати, а також користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.

- У цей день краще не користуватися гребінцями і не обрізати волосся. Вважається, що воно може стати слабким і почне випадати.

- У свято заборонено мати справу з шерстю, заборонено навіть торкатися до вовняних ниток.



Народні прикмети



- Цей день вважається остаточним вступом весни в свої права. Приказка каже: прийшов Єгорій - весні не втекти.

- Вважається, що якщо 6 травня випаде роса, то 22 травня, на Миколая Чудотворця, трави буде стільки, що скотина буде сита.

- Ясний, безвітряний ранок 6 травня - ранні посіви будуть вдалими і буде багатий урожай.

- Тепла погода на Юрія - скоро літо настане.

- З'явилася роса - буде хороший урожай проса.

- Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній - гречка вродить.

- Якщо ніч з 6 на 7 травня дуже тепла - хліб встигне дозріти до перших морозів.

- У цей день можна поспостерігати за поведінкою комарів, якщо вони збиваються в зграї - чекай потепління.

- Якщо в річках підвищився рівень води або вони сильно розлилися - буде багато трави на день Миколи (22 травня).

- Сильний дощ 6 травня - трави багато виросте.

- На ніч напередодні 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Православна церква 6 травня вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів. У народі святого називали Юрієм.У цей день іменини святкують усі чоловіки, які названі цим іменем. Ще з цього дня починалися активні польові роботи, - пише Главком. Крім того, особливу силу мала так звана «юр'ївська роса». Вранці потрібно вийти на луг і покататися по траві. Вважалося, що це додасть сил і здоров'я.- Не можна лаятися, сваритися, злитися і бажати іншим зла.- Не можна шити, в'язати і вишивати, а також користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.- У цей день краще не користуватися гребінцями і не обрізати волосся. Вважається, що воно може стати слабким і почне випадати.- У свято заборонено мати справу з шерстю, заборонено навіть торкатися до вовняних ниток.- Цей день вважається остаточним вступом весни в свої права. Приказка каже: прийшов Єгорій - весні не втекти.- Вважається, що якщо 6 травня випаде роса, то 22 травня, на Миколая Чудотворця, трави буде стільки, що скотина буде сита.- Ясний, безвітряний ранок 6 травня - ранні посіви будуть вдалими і буде багатий урожай.- Тепла погода на Юрія - скоро літо настане.- З'явилася роса - буде хороший урожай проса.- Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній - гречка вродить.- Якщо ніч з 6 на 7 травня дуже тепла - хліб встигне дозріти до перших морозів.- У цей день можна поспостерігати за поведінкою комарів, якщо вони збиваються в зграї - чекай потепління.- Якщо в річках підвищився рівень води або вони сильно розлилися - буде багато трави на день Миколи (22 травня).- Сильний дощ 6 травня - трави багато виросте.- На ніч напередодні 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.

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