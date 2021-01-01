6 травня – День святого Юрія: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:17
Православна церква 6 травня вшановує пам'ять святого Георгія Побідоносця, який вважається покровителем воїнів. У народі святого називали Юрієм.
У цей день іменини святкують усі чоловіки, які названі цим іменем. Ще з цього дня починалися активні польові роботи, - пише Главком.
Крім того, особливу силу мала так звана «юр'ївська роса». Вранці потрібно вийти на луг і покататися по траві. Вважалося, що це додасть сил і здоров'я.
Що не можна робити:
- Не можна лаятися, сваритися, злитися і бажати іншим зла.
- Не можна шити, в'язати і вишивати, а також користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.
- У цей день краще не користуватися гребінцями і не обрізати волосся. Вважається, що воно може стати слабким і почне випадати.
- У свято заборонено мати справу з шерстю, заборонено навіть торкатися до вовняних ниток.
Народні прикмети
- Цей день вважається остаточним вступом весни в свої права. Приказка каже: прийшов Єгорій - весні не втекти.
- Вважається, що якщо 6 травня випаде роса, то 22 травня, на Миколая Чудотворця, трави буде стільки, що скотина буде сита.
- Ясний, безвітряний ранок 6 травня - ранні посіви будуть вдалими і буде багатий урожай.
- Тепла погода на Юрія - скоро літо настане.
- З'явилася роса - буде хороший урожай проса.
- Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній - гречка вродить.
- Якщо ніч з 6 на 7 травня дуже тепла - хліб встигне дозріти до перших морозів.
- У цей день можна поспостерігати за поведінкою комарів, якщо вони збиваються в зграї - чекай потепління.
- Якщо в річках підвищився рівень води або вони сильно розлилися - буде багато трави на день Миколи (22 травня).
- Сильний дощ 6 травня - трави багато виросте.
- На ніч напередодні 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У цей день іменини святкують усі чоловіки, які названі цим іменем. Ще з цього дня починалися активні польові роботи, - пише Главком.
Крім того, особливу силу мала так звана «юр'ївська роса». Вранці потрібно вийти на луг і покататися по траві. Вважалося, що це додасть сил і здоров'я.
Що не можна робити:
- Не можна лаятися, сваритися, злитися і бажати іншим зла.
- Не можна шити, в'язати і вишивати, а також користуватися гострими предметами, наприклад, ножицями і секатором.
- У цей день краще не користуватися гребінцями і не обрізати волосся. Вважається, що воно може стати слабким і почне випадати.
- У свято заборонено мати справу з шерстю, заборонено навіть торкатися до вовняних ниток.
Народні прикмети
- Цей день вважається остаточним вступом весни в свої права. Приказка каже: прийшов Єгорій - весні не втекти.
- Вважається, що якщо 6 травня випаде роса, то 22 травня, на Миколая Чудотворця, трави буде стільки, що скотина буде сита.
- Ясний, безвітряний ранок 6 травня - ранні посіви будуть вдалими і буде багатий урожай.
- Тепла погода на Юрія - скоро літо настане.
- З'явилася роса - буде хороший урожай проса.
- Якщо йде сніг або град, або ж на деревах помітний іній - гречка вродить.
- Якщо ніч з 6 на 7 травня дуже тепла - хліб встигне дозріти до перших морозів.
- У цей день можна поспостерігати за поведінкою комарів, якщо вони збиваються в зграї - чекай потепління.
- Якщо в річках підвищився рівень води або вони сильно розлилися - буде багато трави на день Миколи (22 травня).
- Сильний дощ 6 травня - трави багато виросте.
- На ніч напередодні 6 травня вивішували вологий рушник. Якщо вранці він висохне - урожай огірків буде багатим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
8 смертей та 161 новий інфікований: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:50
На Волині мотоцикліст збив 2-річну дитину
Сьогодні, 09:29
6 травня – День святого Юрія: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку станом 6 травня
Сьогодні, 09:07