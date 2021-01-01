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На Волині мотоцикліст збив 2-річну дитину

На Волині мотоцикліст збив 2-річну дитину
У селі Любитів Ковельського району мотоцикліст наїхав на дитину.

Атопригода сталась 5 травня близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що на вулиці Незалежності 17-річний юнак, керуючи мотоциклом Viper, збив 2-річну дівчинку. Після надання медичної допомоги дитина не госпіталізовувалась.

Мотоцикл вилучили та помістили на арештмайданчик.

За цими фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.



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Теги: аварія, мотоцикліст, дитина
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