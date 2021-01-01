На Волині мотоцикліст збив 2-річну дитину





Атопригода сталась 5 травня близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що на вулиці Незалежності 17-річний юнак, керуючи мотоциклом Viper, збив 2-річну дівчинку. Після надання медичної допомоги дитина не госпіталізовувалась.



Мотоцикл вилучили та помістили на арештмайданчик.



За цими фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Любитів Ковельського району мотоцикліст наїхав на дитину.Атопригода сталась 5 травня близько 21 години, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що на вулиці Незалежності 17-річний юнак, керуючи мотоциклом Viper, збив 2-річну дівчинку. Після надання медичної допомоги дитина не госпіталізовувалась.Мотоцикл вилучили та помістили на арештмайданчик.За цими фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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