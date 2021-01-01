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8 смертей та 161 новий інфікований: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

8 смертей та 161 новий інфікований: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 161 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 9, медпрацівників — 6).

Одужало за добу – 685 осіб, летальних випадків – 8, - Волинський лабораторний центр.

За весь час пандемії в області зареєстрували 57 974 підтверджених випадки COVID-19, з них 3022 у дітей та 3488 у медичних працівників. Одужало 50595 осіб, з них 2449 - дітей та 3120 - медичних працівників. 1023 випадки хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків.

Кількість активних хворих – 6356.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк, Луцького, Горохівського, Камінь-Каширського, Локачинського, Іваничівського, Ратнівського, Володимир-Волинського та Маневицького районів (захворіли 9 учнів та 9 педагогів). Наразі продовжують хворіти 145 учнів та 182 працівники закладів освіти.

Розподіл випадків:

8 смертей та 161 новий інфікований: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежено 223 750 осіб. За минулу добу обстежили 1033 особи, в тому числі приватними лабораторіями 232.

Методом ІФА на COVID-19 обстежено 159 778 осіб. За минулу добу обстежено — 286 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 256 та приватними лабораторіями – 24.

Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 18 927 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 5 травня 2021 року щепили 196 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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