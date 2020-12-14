У Луцьку на Чорновола під колеса автомобіля потрапила дитина





Автопригода сталась 5 травня близько 18 години, у дворі будинку по вулиці Чорновола, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



За кермом транспортного засобу перебував 58-річний місцевий житель.



У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під колеса автомобіля Hyundai Santa FE потрапив 7-річний хлопець.Автопригода сталась 5 травня близько 18 години, у дворі будинку по вулиці Чорновола, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.За кермом транспортного засобу перебував 58-річний місцевий житель.У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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