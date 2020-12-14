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У Луцьку на Чорновола під колеса автомобіля потрапила дитина

У Луцьку на Чорновола під колеса автомобіля потрапила дитина
У Луцьку під колеса автомобіля Hyundai Santa FE потрапив 7-річний хлопець.

Автопригода сталась 5 травня близько 18 години, у дворі будинку по вулиці Чорновола, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом транспортного засобу перебував 58-річний місцевий житель.

У результаті ДТП дитина отримала тілесні ушкодження. Постраждалий не госпіталізовувався.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.




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Теги: Луцьк, аварія, Чорновола
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