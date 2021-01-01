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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок
На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9 годину 6 травня скупчилося 360 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 50, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 20, “Грушів” - 50, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 140, "Краковець" - 100, - йдеться у повідомленні.

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Теги: черги, кордон, Польща, авто
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