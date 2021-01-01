У селі на Волині обікрали магазин





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 27-річний житель району. Викрадене вилучили.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 5 травня невідомий пошкодив навісний замок дверей магазину у селі Козлів Володимир-Волинського району та викрав з приміщення гроші, цигарки, продукти харчування та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала 2 тисячі гривень.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 27-річний житель району. Викрадене вилучили.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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