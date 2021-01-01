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У селі на Волині обікрали магазин

У селі на Волині обікрали магазин
У ніч на 5 травня невідомий пошкодив навісний замок дверей магазину у селі Козлів Володимир-Волинського району та викрав з приміщення гроші, цигарки, продукти харчування та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала 2 тисячі гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 27-річний житель району. Викрадене вилучили.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: Козлів, крадіжка, магазин
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