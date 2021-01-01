У селі на Волині обікрали магазин
Сьогодні, 18:11
У ніч на 5 травня невідомий пошкодив навісний замок дверей магазину у селі Козлів Володимир-Волинського району та викрав з приміщення гроші, цигарки, продукти харчування та алкоголь. Сума завданих матеріальних збитків склала 2 тисячі гривень.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 27-річний житель району. Викрадене вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 27-річний житель району. Викрадене вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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