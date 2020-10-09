У центрі Луцька небайдужі затримали грабіжника, який обікрав магазин

У Луцку небайдужі затримали чоловіка, який вчинив грабіж у магазині.Інцидент трапився 5 травня близько 22-ї години, - інформує патрульна поліція Волинської області.Патрульним надійшло повідомлення від заявника, який повідомив про те, що став очевидцем того, як невідомий чоловік втікав від продавця оскільки вчинив грабіж.Подія трапилася в одному із магазинів на вулиці Лесі Українки, що у Луцьку. Поліцейські оперативно прибули за вказаною адресою та виявили, що до приїзду інспекторів порушника затримали очевидці події.Патрульні оглянули камери відеоспостереження із магазину та встановили, що чоловік дійсно причетний до грабежу. Після чого останнього доставили до Луцького районного управління поліції та передали слідчим для подальшого опрацювання.