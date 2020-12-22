Авіатроща в Чугуєві: ДБР завершило розслідування і притягнуло до «криміналу» 6 людей





Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.



Досудовим розслідуванням встановили осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою.



Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнули 6 осіб, а саме:



- командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;

- начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

- командира військової частини А4104;

- заступника командира військової частини А4104;

- заступника командира військової частини з льотної підготовки;

- керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі «Чугуїв».

- Через недбале ставлення даних посадових осіб до військової служби, а також порушення підготовки до польотів у військовій частині та правил експлуатації літака АН-26 загинуло 26 військовослужбовців.



Крім того, трьом особам, яким повідомили про підозру минулого тижня, 3 травня 2021 року Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



Нагадаємо, що ввечері 25 вересня 2020 року, під час здійснення планових навчальних польотів у військовій частині в м. Чугуєві Харківської області



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Наразі всім підозрюваним, їх захисникам та потерпілим (родичам загиблих) повідомили про завершення досудового розслідування та надано безперешкодний доступ до матеріалів провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 травня 2021 року Державного бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі падіння військового літака АН-26Ш в Чугуєві.Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.Досудовим розслідуванням встановили осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою.Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнули 6 осіб, а саме:- командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;- начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;- командира військової частини А4104;- заступника командира військової частини А4104;- заступника командира військової частини з льотної підготовки;- керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі «Чугуїв».- Через недбале ставлення даних посадових осіб до військової служби, а також порушення підготовки до польотів у військовій частині та правил експлуатації літака АН-26 загинуло 26 військовослужбовців.Крім того, трьом особам, яким повідомили про підозру минулого тижня, 3 травня 2021 року Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.Нагадаємо, що ввечері 25 вересня 2020 року, під час здійснення планових навчальних польотів у військовій частині в м. Чугуєві Харківської області впав та загорівся військовий літак АН-26Ш . На борту літака перебували екіпаж військової частини та курсанти Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.Наразі всім підозрюваним, їх захисникам та потерпілим (родичам загиблих) повідомили про завершення досудового розслідування та надано безперешкодний доступ до матеріалів провадження.

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