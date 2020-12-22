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Авіатроща в Чугуєві: ДБР завершило розслідування і притягнуло до «криміналу» 6 людей

Авіатроща в Чугуєві: ДБР завершило розслідування і притягнуло до «криміналу» 6 людей
5 травня 2021 року Державного бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі падіння військового літака АН-26Ш в Чугуєві.

Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Досудовим розслідуванням встановили осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою.

Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнули 6 осіб, а саме:

- командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;
- начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
- командира військової частини А4104;
- заступника командира військової частини А4104;
- заступника командира військової частини з льотної підготовки;
- керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі «Чугуїв».
- Через недбале ставлення даних посадових осіб до військової служби, а також порушення підготовки до польотів у військовій частині та правил експлуатації літака АН-26 загинуло 26 військовослужбовців.

Крім того, трьом особам, яким повідомили про підозру минулого тижня, 3 травня 2021 року Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, що ввечері 25 вересня 2020 року, під час здійснення планових навчальних польотів у військовій частині в м. Чугуєві Харківської області впав та загорівся військовий літак АН-26Ш. На борту літака перебували екіпаж військової частини та курсанти Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

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Наразі всім підозрюваним, їх захисникам та потерпілим (родичам загиблих) повідомили про завершення досудового розслідування та надано безперешкодний доступ до матеріалів провадження.


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Теги: Чугуїв, Україна, авіакатастрофа, ДБР
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