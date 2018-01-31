Почали масштабну реконструкцію проспекту Волі: наступного тижня перекриють одну смугу руху

Учора, 5 травня, розпочали підготовчі роботи до проведення реконструкції проспекту Волі.Міський головазауважив, що роботи триватимуть два роки, однак, ніхто, як написали окремі ЗМІ, не перекриватиме його повністю на цей період, повідомляє відділ інформаційної роботи Луцької міської ради.Мер Луцька повідомив, що це буде масштабний об’єкт, адже замінюватимуть дорожнє та тротуарне покриття, мережі, тролейбусні лінії, освітлення. За його словами, уже з наступного тижня розпочнеться заміна мереж на проспекті Волі і перекриють одну смугу для руху. Після їхнього проведення рух відновлять.Міський голова доручив директору департаменту ЖКГрозробити схему об’їзду, аби водії могли вчасно спланувати свій маршрут та уникнути заторів на дорозі.