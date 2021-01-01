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На Волині через розгерметизацію газової системи загорівся легковик

На Волині через розгерметизацію газової системи загорівся легковик
У селі Чмикос Ковельського району горів легковий автомобіль.

Повідомлення про пожежу надійшло 5 травня о 18:52, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.

На гасіння пожежі прибули рятувальники 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Любомль та працівники місцевої пожежної команди села Штунь.

За попередніми даними, до пожежі призвела розгерметизація паливної (газової) системи автомобіля. Погасили вогонь до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.



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Теги: авто, пожежа, Чмикос
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