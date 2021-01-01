У селищі на Волині посеред білого дня горіла господарська будівля. ВІДЕО





Так, о 12:08 горіла господарська будівля в селищі Стара Вижівка, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



А о 22:20 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території – горіла суха трава та чагарники в селі Граддя на території Маневицької громади. Пожежу, що осередками охопила площу близько 0,02 га, ліквідували працівники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за добу 5 травня рятувальники ліквідували 3 пожежі, що трапилися у житловому секторі та на відкритих територіях.Так, о 12:08 горіла господарська будівля в селищі Стара Вижівка, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.А о 22:20 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території – горіла суха трава та чагарники в селі Граддя на території Маневицької громади. Пожежу, що осередками охопила площу близько 0,02 га, ліквідували працівники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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