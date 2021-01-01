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В Україні ще три області вийшли із «червоної» зони

В Україні ще три області вийшли із «червоної» зони
В Україні "червону" і " помаранчеву" зони карантину скоротили відразу на декілька областей.

Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, до "червоної" зони віднесли Запорізьку, Полтавську, Сумську області.

У "жовтій" зоні перебувають Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Решту регіонів віднесли до "помаранчевої" зони.

Нагадаємо, що в Україні станом на 6 травня 2021 року зафіксували 6038 нових випадків коронавірусної хвороби.

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Теги: карантин, зони, області, коронавірус, Україна
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