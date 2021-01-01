В Україні ще три області вийшли із «червоної» зони
Сьогодні, 11:29
В Україні "червону" і " помаранчеву" зони карантину скоротили відразу на декілька областей.
Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, до "червоної" зони віднесли Запорізьку, Полтавську, Сумську області.
У "жовтій" зоні перебувають Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
Решту регіонів віднесли до "помаранчевої" зони.
Нагадаємо, що в Україні станом на 6 травня 2021 року зафіксували 6038 нових випадків коронавірусної хвороби.
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Відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Так, до "червоної" зони віднесли Запорізьку, Полтавську, Сумську області.
У "жовтій" зоні перебувають Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.
Решту регіонів віднесли до "помаранчевої" зони.
Нагадаємо, що в Україні станом на 6 травня 2021 року зафіксували 6038 нових випадків коронавірусної хвороби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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