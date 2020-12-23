Меблі щасливих людей: волинська компанія BROSKO успішно реалізує унікальні проєкти*

Волинська компанія BROSKO декілька років успішно займається проєктуванням та виготовленням авторських меблів. BROSKO здійснює повний цикл виробництва меблів: від ідеї, розробки ескізної та технічної документації до виробництва й установки на об'єкті.BROSKO відрізняється від багатьох меблевих компаній, адже надає 95% послуг, які є на ринку меблів. Також цікаво, що фірма співпрацює із багатьма компаніями, які пов’язані з ремонтними роботами. Тож клієнт BROSKO може навіть отримати знижку на такі послуги. До того ж, після монтажу працівники компанії виконують безкоштовний клінінг, тобто самі прибирають за собою.У меблевій компанії BROSKO працює команда професіоналів своєї справи, які допомагають клієнтам створювати простір мрії. Серед них - і проєктант, яка розповілапро принципи роботи працівників компанії, індивідуальний підхід до кожного замовника та чому клієнтам вигідно звертатися саме до них.Ірина Капітан працює у меблевій компанії BROSKO майже два роки. До того також займалася проєктуванням в цій сфері. За її словами, дуже задоволена роботою, бо тут займається улюбленою справою та має можливість розвиватися.«BROSKO – досить перспективна компанія. У той час, коли багато фірм скорочують виробництво, ми однозначно розвиваємось: відкриваємо нові магазини, знаходимо нових клієнтів», - зауважує Ірина Капітан.Жінка зазначає, що до кожного замовника команда шукає індивідуальний підхід. Вони враховують усі побажання клієнта та працюють на результат.«Для нас немає неможливого. Спілкуємось з клієнтом, аби почути його побажання, пропонуємо власні ідеї, як зробити краще. Це може бути рішення, про яке замовник навіть не здогадується. Клієнт не обмежений у виборі, ми завжди знайдемо те, що буде відповідати його побажанням», - говорить пані Ірина.Крім того, спеціалісти компанії завжди допомагають обирати матеріали та радять, як буде краще.У меблевій компанії BROSKO беруться за будь-яке замовлення, навіть якщо раніше не робили нічого подібного. Ірина Капітан запевняє, що спеціалісти завжди прагнуть спробувати щось нове та нестандартне.На думку Ірини Капітан, проєкт буде успішним, коли команда працює злагоджено та кожен «горить» своєю роботою.«Завжди працюємо в команді тому, що в нас усі залежать один від одного. Від злагодженості роботи та комунікації залежить результат. Чим краще ми між спілкуємось та розуміємо один одного, тим краще виходить», - впевнена Ірина Капітан.Звісно, без труднощів у будь-якій роботі ніяк не може бути. Ірина Капітан розповідає, що інколи працівники компанії виконують роботу ледь не цілодобово. Також зізнається, що її надихають вдячні клієнти: «Коли ти «гориш» роботою - час спливає непомітно, і о 18:00 не думаєш, як швидше піти додому, а інколи навпаки, ще вдома думаєш, про те, що не встигла. Тому що винагорада - це не тільки гроші, це усмішки на лицях клієнтів, які задоволені отриманим результатом, це слова вдячності, це побажання процвітання. І це дійсно крута мотивація!».Незважаючи на усі труднощі, компанія BROSKO за короткий час існування знайшла чимало прихильників та втілила безліч успішних проєктів. Проєктант Ірина Капітан обіцяє, що компанія не буде стояти на місці, а буде вдосконалюватись та знаходити креативні рішення для комфорту своїх клієнтів.