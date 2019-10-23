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У Ковельському районі затримали росіянина-нелегала

У Ковельському районі затримали росіянина-нелегала
Військовослужбовці Луцького загону на кордоні з Білоруссю у середу, 5 травня, затримали іноземця-правопорушника.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.

Так, прикордонний патруль відділу «Млинове» виявив на контрольно-слідовій смузі сліди однієї особи, які вели в напрямку України. В результаті пошуків, на околиці одного з населених пунктів Ковельського району, правоохоронці затримали чоловіка, який виявився громадянином Росії. Затриманий зізнався, що пробирався на територію України поза діючими пунктами пропуску та планував у такий же спосіб дістатися Польщі.

Щодо іноземця склали адміністративний протокол за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справі прийматиме суд.

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Теги: кордон, росіянин, затримання, нелегал
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