У Ковельському районі затримали росіянина-нелегала
Сьогодні, 13:57
Військовослужбовці Луцького загону на кордоні з Білоруссю у середу, 5 травня, затримали іноземця-правопорушника.
Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Так, прикордонний патруль відділу «Млинове» виявив на контрольно-слідовій смузі сліди однієї особи, які вели в напрямку України. В результаті пошуків, на околиці одного з населених пунктів Ковельського району, правоохоронці затримали чоловіка, який виявився громадянином Росії. Затриманий зізнався, що пробирався на територію України поза діючими пунктами пропуску та планував у такий же спосіб дістатися Польщі.
Щодо іноземця склали адміністративний протокол за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справі прийматиме суд.
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Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.
Так, прикордонний патруль відділу «Млинове» виявив на контрольно-слідовій смузі сліди однієї особи, які вели в напрямку України. В результаті пошуків, на околиці одного з населених пунктів Ковельського району, правоохоронці затримали чоловіка, який виявився громадянином Росії. Затриманий зізнався, що пробирався на територію України поза діючими пунктами пропуску та планував у такий же спосіб дістатися Польщі.
Щодо іноземця склали адміністративний протокол за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справі прийматиме суд.
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