У Ковельському районі затримали росіянина-нелегала

Військовослужбовці Луцького загону на кордоні з Білоруссю у середу, 5 травня, затримали іноземця-правопорушника.Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби України.Так, прикордонний патруль відділу «Млинове» виявив на контрольно-слідовій смузі сліди однієї особи, які вели в напрямку України. В результаті пошуків, на околиці одного з населених пунктів Ковельського району, правоохоронці затримали чоловіка, який виявився громадянином Росії. Затриманий зізнався, що пробирався на територію України поза діючими пунктами пропуску та планував у такий же спосіб дістатися Польщі.Щодо іноземця склали адміністративний протокол за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення у справі прийматиме суд.