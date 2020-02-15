Змінили схему руху на перехресті вулиць Яровиця та Набережна у Луцьку





Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині у фейсбуці.



Тепер на вулиці Яровиця в напрямку Набережної дозволяється рух ліворуч з обох смуг.



"Будьте уважними та звертайте увагу на дорожні знаки", - пишуть поліцейські.





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