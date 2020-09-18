«Тут, на війні, інший адреналін», – колишній рятувальник з Волині, який служить на Сході

Старшому солдату 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великоговчора, 5 травня, було 32 роки.Утім, гамірної вечірки з цього приводу, із дискотекою та пишним частуванням навряд чи буде. В умовах передових позицій сил оборони операції Об’єднаних сил це не можливо – не та обстановка. Але для Юрія це вторинне, повідомляють у пресслужбі бригади.Головне, говорить він, що ті, із ким він хотів би розділити радість цього родинного свята – поруч! Обставини в його житті склалися так, що його бойові побратими – його єдина родина.Юрій служить за контрактом вже другий термін. До цього сім років працював бійцем пожежної варти у частині ДСНС на Волині. Згодом, уклав перший контракт з військом. Зараз – продовжив на другий.- Насправді, – каже він. – В роботі пожежного також не бракує ризиків. Виїзди на ДТП, техногенні катастрофи та пожежі. Це загартовує і фізично, і морально. Тут, на війні, інший адреналін – ворожі обстріли, бойові ситуації різного характеру. І те, як ти себе у них проявиш, як поведеш, як з них вийдеш, багато в чому залежить від того, хто є поруч. У вогні тебе підтримає напарник по пожежній варті, дасть подихати киснем зі свого балону, якщо твій не в порядку. А тут побратим в скрутну хвилину вогнем прикриє, або ж підкине магазина автоматного зі своїх запасів. Так що найбільший мій подарунок зараз – то люди, які є навколо мене. Надійні і мужні!