Водія-винуватця ДТП, в якій загинув директор Камінь-Каширського ВПУ, засудили майже на 4 роки

загинув директор Камінь-Каширського вищого професійного училища Василь Бряник, посадили на майже 4 роки.



Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області,



ДТП трапилася 24 грудня 2019 року в селі Копачівка Рожищенського району. Водій Daewoo Lanos, рухаючись в напрямку Ковеля, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем такої ж марки, який рухався в напрямку Луцька.



Аби уникнути зіткнення, водій Daewoo, який їхав в напрямку обласного центру Волині, здійснив поворот ліворуч, водночас водій легковика, який рухався в сторону Ковеля, повернувся на свою смугу руху, тож між двома авто сталося зіткнення.



В результаті ДТП пасажир Daewoo, який рухався в сторону Луцька, отримав травми, несумісні з життям. Керманич цього авто також отримав численні травми, але, на щастя, залишився живий.



Водій, якого обвинувачували у вчиненні ДТП, повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців за ґратами із позбавленням водійського посвідчення на три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині винуватця дорожньо-транспортної пригоди, в якій, посадили на майже 4 роки.Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області, повідомляє "Район.Рожище".ДТП трапилася 24 грудня 2019 року в селі Копачівка Рожищенського району. Водій Daewoo Lanos, рухаючись в напрямку Ковеля, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем такої ж марки, який рухався в напрямку Луцька.Аби уникнути зіткнення, водій Daewoo, який їхав в напрямку обласного центру Волині, здійснив поворот ліворуч, водночас водій легковика, який рухався в сторону Ковеля, повернувся на свою смугу руху, тож між двома авто сталося зіткнення.В результаті ДТП пасажир Daewoo, який рухався в сторону Луцька, отримав травми, несумісні з життям. Керманич цього авто також отримав численні травми, але, на щастя, залишився живий.Водій, якого обвинувачували у вчиненні ДТП, повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців за ґратами із позбавленням водійського посвідчення на три роки.

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