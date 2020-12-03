Водія-винуватця ДТП, в якій загинув директор Камінь-Каширського ВПУ, засудили майже на 4 роки
Сьогодні, 12:57
На Волині винуватця дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув директор Камінь-Каширського вищого професійного училища Василь Бряник, посадили на майже 4 роки.
Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області, повідомляє "Район.Рожище".
ДТП трапилася 24 грудня 2019 року в селі Копачівка Рожищенського району. Водій Daewoo Lanos, рухаючись в напрямку Ковеля, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем такої ж марки, який рухався в напрямку Луцька.
Аби уникнути зіткнення, водій Daewoo, який їхав в напрямку обласного центру Волині, здійснив поворот ліворуч, водночас водій легковика, який рухався в сторону Ковеля, повернувся на свою смугу руху, тож між двома авто сталося зіткнення.
В результаті ДТП пасажир Daewoo, який рухався в сторону Луцька, отримав травми, несумісні з життям. Керманич цього авто також отримав численні травми, але, на щастя, залишився живий.
Водій, якого обвинувачували у вчиненні ДТП, повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців за ґратами із позбавленням водійського посвідчення на три роки.
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Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області, повідомляє "Район.Рожище".
ДТП трапилася 24 грудня 2019 року в селі Копачівка Рожищенського району. Водій Daewoo Lanos, рухаючись в напрямку Ковеля, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем такої ж марки, який рухався в напрямку Луцька.
Аби уникнути зіткнення, водій Daewoo, який їхав в напрямку обласного центру Волині, здійснив поворот ліворуч, водночас водій легковика, який рухався в сторону Ковеля, повернувся на свою смугу руху, тож між двома авто сталося зіткнення.
В результаті ДТП пасажир Daewoo, який рухався в сторону Луцька, отримав травми, несумісні з життям. Керманич цього авто також отримав численні травми, але, на щастя, залишився живий.
Водій, якого обвинувачували у вчиненні ДТП, повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців за ґратами із позбавленням водійського посвідчення на три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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