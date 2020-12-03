вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водія-винуватця ДТП, в якій загинув директор Камінь-Каширського ВПУ, засудили майже на 4 роки

Водія-винуватця ДТП, в якій загинув директор Камінь-Каширського ВПУ, засудили майже на 4 роки
На Волині винуватця дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув директор Камінь-Каширського вищого професійного училища Василь Бряник, посадили на майже 4 роки.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду Волинської області, повідомляє "Район.Рожище".

ДТП трапилася 24 грудня 2019 року в селі Копачівка Рожищенського району. Водій Daewoo Lanos, рухаючись в напрямку Ковеля, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем такої ж марки, який рухався в напрямку Луцька.

Аби уникнути зіткнення, водій Daewoo, який їхав в напрямку обласного центру Волині, здійснив поворот ліворуч, водночас водій легковика, який рухався в сторону Ковеля, повернувся на свою смугу руху, тож між двома авто сталося зіткнення.

В результаті ДТП пасажир Daewoo, який рухався в сторону Луцька, отримав травми, несумісні з життям. Керманич цього авто також отримав численні травми, але, на щастя, залишився живий.

Водій, якого обвинувачували у вчиненні ДТП, повністю визнав свою вину. Суд призначив йому покарання у виді трьох років та шести місяців за ґратами із позбавленням водійського посвідчення на три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смертельна аварія, суд, директор училища
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У МОЗ повідомили, коли в Україні запустять Covid-сертифікати
Сьогодні, 13:31
У Луцьку подружжя, яке відсвяткувало срібний ювілей, знову стало на весільний рушник. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Водія-винуватця ДТП, в якій загинув директор Камінь-Каширського ВПУ, засудили майже на 4 роки
Сьогодні, 12:57
«Тут, на війні, інший адреналін», – колишній рятувальник з Волині, який служить на Сході
Сьогодні, 12:43
На Волині розшукують 48-річного жителя Києва, який зник на Великдень
Сьогодні, 12:38
Схожі новини
Судили учня волинської школи, який п'яним спричинив смертельну аварію Судили учня волинської школи, який п'яним спричинив смертельну аварію
03 грудень, 2020, 13:48
Смертельна ДТП поблизу селища Ратне: судили винуватця аварії Смертельна ДТП поблизу селища Ратне: судили винуватця аварії
28 серпень, 2020, 14:15
Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму Водій, який у Копачівці збив 23-річну родичку головного патрульного Рівненщини, сяде у тюрму
25 серпень, 2020, 12:34
Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто Судили лучанина, який збив на смерть велосипедиста, їдучи на краденому авто
07 квітень, 2020, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
05 травень, 13:02
 1
У Польщі викрили злочинну групу, яка підробляла запрошення на роботу для українців
Сьогодні, 14:22
 0
У Ковельському районі затримали росіянина-нелегала
Сьогодні, 13:57
 0
У МОЗ повідомили, коли в Україні запустять Covid-сертифікати
Сьогодні, 13:31
 0
У Луцьку подружжя, яке відсвяткувало срібний ювілей, знову стало на весільний рушник. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8