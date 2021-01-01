У Луцьку подружжя, яке відсвяткувало срібний ювілей, знову стало на весільний рушник. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Подружжя Валентини та Ігоря Іванісіків учора, 5 травня, у Луцькому міському відділі ДРАЦС відсвяткувало ювілейну - 25 річницю шлюбного життя, цю дату називають срібним весіллям.
Про це повідомляють на сторінці "Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів" у фейсбуці.
Валентина та Ігор Іванісік виховують двох доньок. Старша Яна працює у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів), менша Мар’яна - школярка. У срібний ювілей одруження дівчатка бажали батькам довгих років життя у парі. А мами подружжя постелили перед ними рушник, на якому 25 років тому Валентина та Ігор давали обітницю жити в любові та злагоді, шанувати один одного.
З початку 2021 року - це четверта пара, яка відсвяткувала ювілей весілля у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
До слова, торік Волинь була у трійці областей, де провели найбільше повторних шлюбних обрядів. Цю послугу можуть замовляти як сімейні пари, так і їх рідні чи друзі.
У 2020 році волиняни відсвяткували 22 ювілейних весілля, 302 обряди заручин, а також проведено 470 урочистих реєстрацій народжень.
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Про це повідомляють на сторінці "Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів" у фейсбуці.
Валентина та Ігор Іванісік виховують двох доньок. Старша Яна працює у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів), менша Мар’яна - школярка. У срібний ювілей одруження дівчатка бажали батькам довгих років життя у парі. А мами подружжя постелили перед ними рушник, на якому 25 років тому Валентина та Ігор давали обітницю жити в любові та злагоді, шанувати один одного.
З початку 2021 року - це четверта пара, яка відсвяткувала ювілей весілля у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
До слова, торік Волинь була у трійці областей, де провели найбільше повторних шлюбних обрядів. Цю послугу можуть замовляти як сімейні пари, так і їх рідні чи друзі.
У 2020 році волиняни відсвяткували 22 ювілейних весілля, 302 обряди заручин, а також проведено 470 урочистих реєстрацій народжень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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