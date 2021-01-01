У Луцьку подружжя, яке відсвяткувало срібний ювілей, знову стало на весільний рушник. ФОТО

Подружжятаучора, 5 травня, у Луцькому міському відділі ДРАЦС відсвяткувало ювілейну - 25 річницю шлюбного життя, цю дату називають срібним весіллям.Про це повідомляють на сторінці "Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції - м. Львів" у фейсбуці.Валентина та Ігор Іванісік виховують двох доньок. Старшапрацює у Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів), менша- школярка. У срібний ювілей одруження дівчатка бажали батькам довгих років життя у парі. А мами подружжя постелили перед ними рушник, на якому 25 років тому Валентина та Ігор давали обітницю жити в любові та злагоді, шанувати один одного.З початку 2021 року - це четверта пара, яка відсвяткувала ювілей весілля у Луцькому міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану.До слова, торік ВолиньЦю послугу можуть замовляти як сімейні пари, так і їх рідні чи друзі.У 2020 році волиняни відсвяткували 22 ювілейних весілля, 302 обряди заручин, а також проведено 470 урочистих реєстрацій народжень.