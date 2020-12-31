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У МОЗ повідомили, коли в Україні запустять Covid-сертифікати

У МОЗ повідомили, коли в Україні запустять Covid-сертифікати
МОЗ та Міністерство цифрової трансформації України опрацьовують впровадження ковідних сертифікатів – це робоча назва внутрішнього документа, який міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ.

Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «ДІЯ».

До впровадження ковідних сертифікатів українці, яким зробили дві дози щеплення, зможуть отримати за їх запитом і за потреби пред'явлення при перетині державного кордону паперове Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яке наразі є чинним.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.

«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», – наголосив міністр під час внутрішньої презентації.

«Ми знаємо, які потенційно дані будуть вносити в ковідні сертифікати в європейських країнах, навколо чого триває дискусія. Моє бачення – нам треба давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС», – пояснив міністр.

За словами Степанова, запуск внутрішнього ковідного сертифіката буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. У такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на ковід за перших же симптомів і не займатися самолікуванням.

«Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів, – це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням», – вважає міністр.

Фото - ілюстративне

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Теги: ковід-сертифікат, Україна, коронавірус, МОЗ
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