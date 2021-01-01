Унікальний для Волині стартап: лучанин зводить екобудинки з соломи. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
Колишній військовий, інженер Сергій Качкало пів року тому створив унікальний для Волині стартап. Він почав зводити будинки з деревини та соломи, яку в Україні вважають практично непотребом.
Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
"Коли я побачив, як на полях спалюють солому, мені стало якось не по собі. Для чого цей продукт, який можна використати у будівництві, знищують", - говорить чоловік.
Як розповідає лучанин, в екобудівництві він використовує тільки дерево та солому, більше нічого. Ніякої клейковини чи хімічних сполук, аби це все трималося, він не вживає. Є спеціальний прес, який запресовує самі тюки і робить такі каркаси.
Сергій Качкало зауважує, що такий екобудинок є більш безпечним, ніж звичайний.
Штукатурка з природних глини та піску береже будинок від вогню в рази краще, ніж штучні матеріали, каже лучанин.
"Глина, вапно, пісок - в правильних пропорціях, тримає годину-дві від прямого відкритого вогню. Тобто, сама панель протистоїть і не загоряється. Будівля має штукатуритися і ззовні, і зсередини. Це не тільки як протипожежний захід, а й як комплекс заходів", - додає лучанин.
Детальніше - у відео.
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Про це йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
"Коли я побачив, як на полях спалюють солому, мені стало якось не по собі. Для чого цей продукт, який можна використати у будівництві, знищують", - говорить чоловік.
Як розповідає лучанин, в екобудівництві він використовує тільки дерево та солому, більше нічого. Ніякої клейковини чи хімічних сполук, аби це все трималося, він не вживає. Є спеціальний прес, який запресовує самі тюки і робить такі каркаси.
Сергій Качкало зауважує, що такий екобудинок є більш безпечним, ніж звичайний.
Штукатурка з природних глини та піску береже будинок від вогню в рази краще, ніж штучні матеріали, каже лучанин.
"Глина, вапно, пісок - в правильних пропорціях, тримає годину-дві від прямого відкритого вогню. Тобто, сама панель протистоїть і не загоряється. Будівля має штукатуритися і ззовні, і зсередини. Це не тільки як протипожежний захід, а й як комплекс заходів", - додає лучанин.
Детальніше - у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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