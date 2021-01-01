Унікальний для Волині стартап: лучанин зводить екобудинки з соломи. ВІДЕО

Сергій Качкало пів року тому створив унікальний для Волині стартап. Він почав зводити будинки з деревини та соломи, яку в Україні вважають практично непотребом.



Про це йдеться у



"Коли я побачив, як на полях спалюють солому, мені стало якось не по собі. Для чого цей продукт, який можна використати у будівництві, знищують", - говорить чоловік.



Як розповідає лучанин, в екобудівництві він використовує тільки дерево та солому, більше нічого. Ніякої клейковини чи хімічних сполук, аби це все трималося, він не вживає. Є спеціальний прес, який запресовує самі тюки і робить такі каркаси.



Сергій Качкало зауважує, що такий екобудинок є більш безпечним, ніж звичайний.



Штукатурка з природних глини та піску береже будинок від вогню в рази краще, ніж штучні матеріали, каже лучанин.



"Глина, вапно, пісок - в правильних пропорціях, тримає годину-дві від прямого відкритого вогню. Тобто, сама панель протистоїть і не загоряється. Будівля має штукатуритися і ззовні, і зсередини. Це не тільки як протипожежний захід, а й як комплекс заходів", - додає лучанин.



Детальніше - у відео.





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