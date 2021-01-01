Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 7 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Вілька Свійчівська
вул.Вербова, 1-17,2-22, Окружна,24
2 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-373
09:00-17:00 с. Вілька Свійчівська
вул..Окружна
3 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-373
09:00-17:00 с. Вілька Свійчівська
4 ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ФОП Буткевич Костянтин Євгенійович Магазин «Троянда» м. Володимир-Волинський:
вул. Дрогобицька 1-19,2-18,
Шевченка 51-73,54-66,
Грушевського 13-19,16-20
5. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський: ФОП Мочеброда Олена Володимирівна Магазин"Дитячий світ", ФОП Морозова Тетяна Юріївна Магазин "Інтер'єр", ФОП Тарасюк Володимир Степанович Магазин "Колорит", ФОП Панасюк Галина Іванівна магазин "Фреш", Банк "Фінанси і кредит"банк, Сектор громадянства і міграції м. Володимир-Волинський:
вул.Князів Острозьких 5,4-14, Шевченка 27-51,16-48, 23
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
с.Новостав
вул.Середня.
2. 9:00 – 16:00
с.Бережанка:
вул.Широка
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП-106 9:30-16:00 с.Клопочин
вул.Миру,Володимирська 34-42
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-50 9:30-15:30 м-н вул.Миру с.Грибовиця
вул.Миру 1,3,5;Шкільна 3-19
3. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-277 10.00-16.00 ФОП Хомяк Вишневська Макаренко Пікута УКГ с.Павлівка
вул.Незалежності
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-224 09:00 - 16:00 с. Дубровиця, вул. Першого Травня.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ0,4 кВ від КТП- 219 8:30-17:00 с.Кадище -медпункт
ДП "Цуманське лісове господарство" - погрузпункт с.Кадище - частково
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
ФОП Ващук А.Ф. - магазин
Молитовний будинок
м.Ківерці
частково: вул.Холмська,
вул.Чкалова ,вул.Ів.Франка, вул.Залізнична, вул.Київська, вул.Літописна , вул.Січових Стрільців - частково
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-105 09:00-15:00 м.Ківерці
СКЗ Жукова м.Ківерці
вул. Жукова частково
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №181
9:00-17:00 ФО Карпюк В.В,
ФОП Данилевич О.М
ФО Шворак Р.Г с.Вербка,
вул..Незалежності
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №138
9:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С, Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі,
вул..Центральна
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №324
9:00-17:00 ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", Любитівська сільська Рада с.Воля Любитівська
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №130
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В с.Новий Мосир
с.Дарівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. РП-13
РУ-10 Л 13-03
Заміна вимикача 08:00-17:00 Глобал табако
Інвестор (район Вишкова)
2. ТП-84
ПЛ-0.4кВ Л-2, Л-3
Чистка ПЛ від гілок 09:00-17:00 Рибінспекція
Магазин «Риболов» вул. Волгоградська
вул. Алмазова(частково)
вул. Товарова
вул. Ковельська(частково)
вул. Миру(частково)
3. ТП-20 РУ-10кВ,РУ-04кВ
Заміна трансформатора 11:00-15:00 База по вул. Лідавська 5,
Склади по вул. Лідавська 12,
ПП «Арт-буд»,ТзОВ «Сарго»,
Склади ФОП Гриб по вул. Лідавська 1а,
Автосервіс по вул. Лідавська 2б,
Гаражі «Волинь»,Текстиль
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ 10 кВ 58-04 від ВН 54до ВН 75 ЗТП 97 9 00 -17 00 Лісгосп, Гараж, Спортшкола, Військкомат,
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна,
ФОП Зламанюк Марія Юріївна, РВНО м.Любомль Школа №2, УкрПошта, Соціальне управління м Любомль
вул. Хлібна, Польова, Незалежності, 1 Травня, Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,
2 ПЛ 04кВ КТП407 9 00 -17 00 с Лисняки
3 ПЛ 04кВ КТП 278 9 00 -17 00 с Глинянка
4 ПЛ 10кВ Л 26-02 від ВН 127 до КВН 34 9 00 -17 00 б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",ФОП Козачук Наталія Вікторівна, Табір "Супутник", Яцкевич Олена РоманівнаБаза відпочинку,Б/в Житомирського молокозаводу,ВАТ"Оснастка", Пансіонат»Шацькі озера» Очистні споруди с Світязь
Любешівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-109 10:00 - 15:30 Пекарня ФОП Крисько, будмайданчик смт. Любешів
вул. Свободи (частково), вул. Маяковського (частково)
Маневицький район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-229, Л-2 10:00-17:00 с. Копилля.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-414 10:00-17:00 Маневицьке управління водного господарства с. Нові Підцаревичі
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. Зтп-34037 Л-2 09:00-17:00
м Нововолинськ
вул Чайковського 1-17, 2-16/2,Чехова 1-11,4
2. КТП-34093 Л-4 09:00-17:00 м Нововолинськ
вул Заводська ,Зелена 34-50, 37-51, Світла 34-52, 37-53
3. КТП-34068 Л-4 09:00-17:00 ПП Луцьк сервіс м Нововолинськ
вул Дорожна 17 ,Промислова 31
Ратнівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4
від ТП-219 (Д. Пр.) 09:00 - 17:00
Дит. садок с. Замшани; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №22 , СКЗ №42 с. Замшани частково с. Замшани
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-9 (Д. Пр.) 09:30 - 17:00
Свято-Михайлівська Церква с. Замшани;
ФОП Михалевич Лариса Федорівна: Павільйон, Магазин змішаних товарів с. Замшани;
ФОП Палій Василь Григорович: Комора, с. Замшани; ФОП Бохонюк Наталія Вікторівна: М-н"Любань; Промтовари с.Замшани;
ФОП Петрик Наталія Іванівна: Магазин с. Замшани; ФОП Михалевич Олександр Стратонович: Зерносховище с. Замшани;
ФОП Бірук Галина Сидорівна: Металевий ларьок с. Замшани; частково с. Замшани
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-100 (Д. Пр.) 10:00 - 16:00
ФОП Бадзюк Алла Яківна
Магазин "Люкс" с. Тур частково с. Тур
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36305 9:00-17:00 с.Доросині,
вул.Миру, Молодіжна.
2
ПЛ-10кВ Л34-04
9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин,
вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе,
вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин, КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП,С/Р Мильськ насосна СВК "Берег" контора, УДППЗ "Укрпошта"поштове відділення с.Мильськ,
вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4 КТП-36 112 9:00-17:00 с. Озденіж, ФАП, СТ Рожище Магазин с. Озденіж,
вул. Садова
5
КТП-36157
9:00-17:00 с.Кияж, ФГ "Глинюк В.Ф." бригада
6
КТП-36210
9:00-17:00 с.Студині ФОП Герасимюк В.О. ДКУ
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині,
вул.Жовтнева, Лісова
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36124
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ,картоплесховище.
ФГ»Еко-Тур»
картоплесховище Бикирук О.В.
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36256 9:00-17:00 м.Рожище, Ковельське УГГ ПАТ "Волиньгаз"контора м.Рожище,
вул.Терешкової,
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща,
вул.Новоселів,
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща,
вул.Новоселів,
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36286 9:00-17:00 м. Рожище,
вул. Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Г.УПА,51а, Квітнева, Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-35 10:00-13:00 ФОП Несторук , Шудрук – магазин, школа, їдальня, клуб, ФАП, пошта, АТС,СКЗ, церква с.Туропин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-324 13:30-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО»-адмінприміщення с.Туропин
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Вілька Свійчівська
вул.Вербова, 1-17,2-22, Окружна,24
2 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-373
09:00-17:00 с. Вілька Свійчівська
вул..Окружна
3 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-373
09:00-17:00 с. Вілька Свійчівська
4 ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ФОП Буткевич Костянтин Євгенійович Магазин «Троянда» м. Володимир-Волинський:
вул. Дрогобицька 1-19,2-18,
Шевченка 51-73,54-66,
Грушевського 13-19,16-20
5. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський: ФОП Мочеброда Олена Володимирівна Магазин"Дитячий світ", ФОП Морозова Тетяна Юріївна Магазин "Інтер'єр", ФОП Тарасюк Володимир Степанович Магазин "Колорит", ФОП Панасюк Галина Іванівна магазин "Фреш", Банк "Фінанси і кредит"банк, Сектор громадянства і міграції м. Володимир-Волинський:
вул.Князів Острозьких 5,4-14, Шевченка 27-51,16-48, 23
Горохівський район
1. 9:00 – 16:00
с.Новостав
вул.Середня.
2. 9:00 – 16:00
с.Бережанка:
вул.Широка
Іваничівський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП-106 9:30-16:00 с.Клопочин
вул.Миру,Володимирська 34-42
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-50 9:30-15:30 м-н вул.Миру с.Грибовиця
вул.Миру 1,3,5;Шкільна 3-19
3. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-277 10.00-16.00 ФОП Хомяк Вишневська Макаренко Пікута УКГ с.Павлівка
вул.Незалежності
Камінь-Каширський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-224 09:00 - 16:00 с. Дубровиця, вул. Першого Травня.
Ківерцівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ0,4 кВ від КТП- 219 8:30-17:00 с.Кадище -медпункт
ДП "Цуманське лісове господарство" - погрузпункт с.Кадище - частково
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
ФОП Ващук А.Ф. - магазин
Молитовний будинок
м.Ківерці
частково: вул.Холмська,
вул.Чкалова ,вул.Ів.Франка, вул.Залізнична, вул.Київська, вул.Літописна , вул.Січових Стрільців - частково
3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-105 09:00-15:00 м.Ківерці
СКЗ Жукова м.Ківерці
вул. Жукова частково
Ковельський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №181
9:00-17:00 ФО Карпюк В.В,
ФОП Данилевич О.М
ФО Шворак Р.Г с.Вербка,
вул..Незалежності
2.
ПЛ-0,4кВ від ТП №138
9:00-17:00
ПАТ "Укртелеком" Волинська філія
ФОП Санько А.С, Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство с.Козлиничі,
вул..Центральна
3.
ПЛ-0,4кВ від ТП №324
9:00-17:00 ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", Любитівська сільська Рада с.Воля Любитівська
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №130
9:00-17:00 Голобська селищна рада
Ковельське МТМО
ФОП Вегера С.В с.Новий Мосир
с.Дарівка
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. РП-13
РУ-10 Л 13-03
Заміна вимикача 08:00-17:00 Глобал табако
Інвестор (район Вишкова)
2. ТП-84
ПЛ-0.4кВ Л-2, Л-3
Чистка ПЛ від гілок 09:00-17:00 Рибінспекція
Магазин «Риболов» вул. Волгоградська
вул. Алмазова(частково)
вул. Товарова
вул. Ковельська(частково)
вул. Миру(частково)
3. ТП-20 РУ-10кВ,РУ-04кВ
Заміна трансформатора 11:00-15:00 База по вул. Лідавська 5,
Склади по вул. Лідавська 12,
ПП «Арт-буд»,ТзОВ «Сарго»,
Склади ФОП Гриб по вул. Лідавська 1а,
Автосервіс по вул. Лідавська 2б,
Гаражі «Волинь»,Текстиль
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ 10 кВ 58-04 від ВН 54до ВН 75 ЗТП 97 9 00 -17 00 Лісгосп, Гараж, Спортшкола, Військкомат,
ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна,
ФОП Зламанюк Марія Юріївна, РВНО м.Любомль Школа №2, УкрПошта, Соціальне управління м Любомль
вул. Хлібна, Польова, Незалежності, 1 Травня, Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,
2 ПЛ 04кВ КТП407 9 00 -17 00 с Лисняки
3 ПЛ 04кВ КТП 278 9 00 -17 00 с Глинянка
4 ПЛ 10кВ Л 26-02 від ВН 127 до КВН 34 9 00 -17 00 б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",ФОП Козачук Наталія Вікторівна, Табір "Супутник", Яцкевич Олена РоманівнаБаза відпочинку,Б/в Житомирського молокозаводу,ВАТ"Оснастка", Пансіонат»Шацькі озера» Очистні споруди с Світязь
Любешівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-109 10:00 - 15:30 Пекарня ФОП Крисько, будмайданчик смт. Любешів
вул. Свободи (частково), вул. Маяковського (частково)
Маневицький район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-229, Л-2 10:00-17:00 с. Копилля.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-414 10:00-17:00 Маневицьке управління водного господарства с. Нові Підцаревичі
місто Нововолинськ
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. Зтп-34037 Л-2 09:00-17:00
м Нововолинськ
вул Чайковського 1-17, 2-16/2,Чехова 1-11,4
2. КТП-34093 Л-4 09:00-17:00 м Нововолинськ
вул Заводська ,Зелена 34-50, 37-51, Світла 34-52, 37-53
3. КТП-34068 Л-4 09:00-17:00 ПП Луцьк сервіс м Нововолинськ
вул Дорожна 17 ,Промислова 31
Ратнівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4 кВ Л-4
від ТП-219 (Д. Пр.) 09:00 - 17:00
Дит. садок с. Замшани; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №22 , СКЗ №42 с. Замшани частково с. Замшани
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-9 (Д. Пр.) 09:30 - 17:00
Свято-Михайлівська Церква с. Замшани;
ФОП Михалевич Лариса Федорівна: Павільйон, Магазин змішаних товарів с. Замшани;
ФОП Палій Василь Григорович: Комора, с. Замшани; ФОП Бохонюк Наталія Вікторівна: М-н"Любань; Промтовари с.Замшани;
ФОП Петрик Наталія Іванівна: Магазин с. Замшани; ФОП Михалевич Олександр Стратонович: Зерносховище с. Замшани;
ФОП Бірук Галина Сидорівна: Металевий ларьок с. Замшани; частково с. Замшани
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-100 (Д. Пр.) 10:00 - 16:00
ФОП Бадзюк Алла Яківна
Магазин "Люкс" с. Тур частково с. Тур
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36305 9:00-17:00 с.Доросині,
вул.Миру, Молодіжна.
2
ПЛ-10кВ Л34-04
9:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторія
клуб, приміщення зерносховища,
церква,млин,зерносклад, бригада,
с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин,
вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе,
вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин, КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП,С/Р Мильськ насосна СВК "Берег" контора, УДППЗ "Укрпошта"поштове відділення с.Мильськ,
вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-19
4 КТП-36 112 9:00-17:00 с. Озденіж, ФАП, СТ Рожище Магазин с. Озденіж,
вул. Садова
5
КТП-36157
9:00-17:00 с.Кияж, ФГ "Глинюк В.Ф." бригада
6
КТП-36210
9:00-17:00 с.Студині ФОП Герасимюк В.О. ДКУ
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазин
ФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині,
вул.Жовтнева, Лісова
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36124
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська ,картоплесховище.
ФГ»Еко-Тур»
картоплесховище Бикирук О.В.
9
ПЛ-0,4кВ ТП-36256 9:00-17:00 м.Рожище, Ковельське УГГ ПАТ "Волиньгаз"контора м.Рожище,
вул.Терешкової,
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща,
вул.Новоселів,
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловина
ПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща,
вул.Новоселів,
12 ПЛ-0,4кВ ТП-36286 9:00-17:00 м. Рожище,
вул. Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Г.УПА,51а, Квітнева, Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-35 10:00-13:00 ФОП Несторук , Шудрук – магазин, школа, їдальня, клуб, ФАП, пошта, АТС,СКЗ, церква с.Туропин
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-324 13:30-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО»-адмінприміщення с.Туропин
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