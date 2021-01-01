Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 7 травня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 травня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Вілька Свійчівськавул.Вербова, 1-17,2-22, Окружна,242 ПЛ-0.4 Л-2 КТП-37309:00-17:00 с. Вілька Свійчівськавул..Окружна3 ПЛ-0.4 Л-3 КТП-37309:00-17:00 с. Вілька Свійчівська4 ПЛ-0,4 Л-1 ЗТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ФОП Буткевич Костянтин Євгенійович Магазин «Троянда» м. Володимир-Волинський:вул. Дрогобицька 1-19,2-18,Шевченка 51-73,54-66,Грушевського 13-19,16-205. 09:00-17:00м. Володимир-Волинський: ФОП Мочеброда Олена Володимирівна Магазин"Дитячий світ", ФОП Морозова Тетяна Юріївна Магазин "Інтер'єр", ФОП Тарасюк Володимир Степанович Магазин "Колорит", ФОП Панасюк Галина Іванівна магазин "Фреш", Банк "Фінанси і кредит"банк, Сектор громадянства і міграції м. Володимир-Волинський:вул.Князів Острозьких 5,4-14, Шевченка 27-51,16-48, 231. 9:00 – 16:00с.Новоставвул.Середня.2. 9:00 – 16:00с.Бережанка:вул.Широка1. ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-2 від ЩТП-106 9:30-16:00 с.Клопочинвул.Миру,Володимирська 34-422. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-50 9:30-15:30 м-н вул.Миру с.Грибовицявул.Миру 1,3,5;Шкільна 3-193. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-277 10.00-16.00 ФОП Хомяк Вишневська Макаренко Пікута УКГ с.Павлівкавул.Незалежності№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-224 09:00 - 16:00 с. Дубровиця, вул. Першого Травня.Ківерцівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ0,4 кВ від КТП- 219 8:30-17:00 с.Кадище -медпунктДП "Цуманське лісове господарство" - погрузпункт с.Кадище - частково2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.КіверціФОП Ващук А.Ф. - магазинМолитовний будинокм.Ківерцічастково: вул.Холмська,вул.Чкалова ,вул.Ів.Франка, вул.Залізнична, вул.Київська, вул.Літописна , вул.Січових Стрільців - частково3 ПЛ0,4 кВ від ЗТП-105 09:00-15:00 м.КіверціСКЗ Жукова м.Ківерцівул. Жукова частковоКовельський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1.ПЛ-0,4кВ від ТП №1819:00-17:00 ФО Карпюк В.В,ФОП Данилевич О.МФО Шворак Р.Г с.Вербка,вул..Незалежності2.ПЛ-0,4кВ від ТП №1389:00-17:00ПАТ "Укртелеком" Волинська філіяФОП Санько А.С, Поворська сільська радаПовурське споживче товариство с.Козлиничі,вул..Центральна3.ПЛ-0,4кВ від ТП №3249:00-17:00 ТзОВ "Виробничо-комерційне підприємство " Каскад ", Любитівська сільська Рада с.Воля Любитівська4.ПЛ-0,4кВ від ТП №1309:00-17:00 Голобська селищна радаКовельське МТМОФОП Вегера С.В с.Новий Мосирс.ДарівкаЛокачинський районВимкнень споживачів не запланованомісто Луцьк№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. РП-13РУ-10 Л 13-03Заміна вимикача 08:00-17:00 Глобал табакоІнвестор (район Вишкова)2. ТП-84ПЛ-0.4кВ Л-2, Л-3Чистка ПЛ від гілок 09:00-17:00 РибінспекціяМагазин «Риболов» вул. Волгоградськавул. Алмазова(частково)вул. Товаровавул. Ковельська(частково)вул. Миру(частково)3. ТП-20 РУ-10кВ,РУ-04кВЗаміна трансформатора 11:00-15:00 База по вул. Лідавська 5,Склади по вул. Лідавська 12,ПП «Арт-буд»,ТзОВ «Сарго»,Склади ФОП Гриб по вул. Лідавська 1а,Автосервіс по вул. Лідавська 2б,Гаражі «Волинь»,ТекстильЛуцький районВимкнень споживачів не запланованоЛюбомльський та Шацький райони№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ 10 кВ 58-04 від ВН 54до ВН 75 ЗТП 97 9 00 -17 00 Лісгосп, Гараж, Спортшкола, Військкомат,ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна,ФОП Зламанюк Марія Юріївна, РВНО м.Любомль Школа №2, УкрПошта, Соціальне управління м Любомльвул. Хлібна, Польова, Незалежності, 1 Травня, Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,2 ПЛ 04кВ КТП407 9 00 -17 00 с Лисняки3 ПЛ 04кВ КТП 278 9 00 -17 00 с Глинянка4 ПЛ 10кВ Л 26-02 від ВН 127 до КВН 34 9 00 -17 00 б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",ФОП Козачук Наталія Вікторівна, Табір "Супутник", Яцкевич Олена РоманівнаБаза відпочинку,Б/в Житомирського молокозаводу,ВАТ"Оснастка", Пансіонат»Шацькі озера» Очистні споруди с СвітязьЛюбешівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ Л-4 від КТП-109 10:00 - 15:30 Пекарня ФОП Крисько, будмайданчик смт. Любешіввул. Свободи (частково), вул. Маяковського (частково)Маневицький район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-229, Л-2 10:00-17:00 с. Копилля.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-414 10:00-17:00 Маневицьке управління водного господарства с. Нові Підцаревичімісто Нововолинськ№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. Зтп-34037 Л-2 09:00-17:00м Нововолинськвул Чайковського 1-17, 2-16/2,Чехова 1-11,42. КТП-34093 Л-4 09:00-17:00 м Нововолинськвул Заводська ,Зелена 34-50, 37-51, Світла 34-52, 37-533. КТП-34068 Л-4 09:00-17:00 ПП Луцьк сервіс м Нововолинськвул Дорожна 17 ,Промислова 31Ратнівський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4 кВ Л-4від ТП-219 (Д. Пр.) 09:00 - 17:00Дит. садок с. Замшани; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ": СКЗ №22 , СКЗ №42 с. Замшани частково с. Замшани2. ПЛ-0,4 кВ Л-2від ТП-9 (Д. Пр.) 09:30 - 17:00Свято-Михайлівська Церква с. Замшани;ФОП Михалевич Лариса Федорівна: Павільйон, Магазин змішаних товарів с. Замшани;ФОП Палій Василь Григорович: Комора, с. Замшани; ФОП Бохонюк Наталія Вікторівна: М-н"Любань; Промтовари с.Замшани;ФОП Петрик Наталія Іванівна: Магазин с. Замшани; ФОП Михалевич Олександр Стратонович: Зерносховище с. Замшани;ФОП Бірук Галина Сидорівна: Металевий ларьок с. Замшани; частково с. Замшани3. ПЛ-0,4 кВ Л-2від ТП-100 (Д. Пр.) 10:00 - 16:00ФОП Бадзюк Алла ЯківнаМагазин "Люкс" с. Тур частково с. ТурРожищенський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВ КТП-36305 9:00-17:00 с.Доросині,вул.Миру, Молодіжна.ПЛ-10кВ Л34-049:00-17:00 с.Щурин, чайна,магазин,амбулаторіяклуб, приміщення зерносховища,церква,млин,зерносклад, бригада,с.Квітневе, кіоск,шкільна майстерня ,шкільна артсвердловина,клуб,церква,кіоск, школа, пилорама,артсвердловина,свинарник с.Щурин,вул.Л.Українки, І.Франка Гагаріна, Перемоги, Садова, Терешкової, Жовтнева, Шевченка с.Квітневе,вул.17 Вересня, Квітнева, Молодіжна, Радянська, Садова, Ветеранів, Незалежності, Шевченка3 ПЛ-0,4кВ ТП-36275 9:00-17:00 с.Мильськ,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазин, КЗ "Рож.район. ЦПМСД" ФАП,С/Р Мильськ насосна СВК "Берег" контора, УДППЗ "Укрпошта"поштове відділення с.Мильськ,вул.Весела,буд.3-7,4-6, Радянська, буд.2-18,1-194 КТП-36 112 9:00-17:00 с. Озденіж, ФАП, СТ Рожище Магазин с. Озденіж,вул. СадоваКТП-361579:00-17:00 с.Кияж, ФГ "Глинюк В.Ф." бригадаКТП-362109:00-17:00 с.Студині ФОП Герасимюк В.О. ДКУ7 ПЛ-0,4кВ ТП-36060 9:00-17:00 с.Корсині, ФОП Рибак Л.П.магазинФОП Мачушинець С.Ю. кіоск с.Корсині,вул.Жовтнева, ЛісоваПЛ-0,4кВ ТП-361249:00-17:00 с.Рудка-Козинська ,картоплесховище.ФГ»Еко-Тур»картоплесховище Бикирук О.В.ПЛ-0,4кВ ТП-36256 9:00-17:00 м.Рожище, Ковельське УГГ ПАТ "Волиньгаз"контора м.Рожище,вул.Терешкової,10ПЛ-0,4кВ ТП-36278 9:00-17:00 с. Літогоща ФАП,магазин,контора с/р,клуб,гараж,шкільна майстерня,школа с.Літогоща,вул.Новоселів,11ПЛ-0,4кВ ТП-36383 9:00-17:00 С/Р Літогоща дитячий садок, артсвердловинаПрАТ "Київстар" станція зв'язку с.Літогоща,вул.Новоселів,12 ПЛ-0,4кВ ТП-36286 9:00-17:00 м. Рожище,вул. Калнишевського, Симоненка, Жуковського, І.Богуна, Г.УПА,51а, Квітнева, Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.ОрликаСтаровижівський районВимкнень споживачів не запланованоТурійський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 ПЛ-0,4кВКТП-35 10:00-13:00 ФОП Несторук , Шудрук – магазин, школа, їдальня, клуб, ФАП, пошта, АТС,СКЗ, церква с.Туропин2 ПЛ-0,4кВКТП-324 13:30-16:30 СКЗ, ТзОВ «ВВ АГРО»-адмінприміщення с.Туропин