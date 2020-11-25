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У Польщі викрили злочинну групу, яка підробляла запрошення на роботу для українців

У Польщі викрили злочинну групу, яка підробляла запрошення на роботу для українців
23 громадян Польщі та 5 громадян України затримали за підозрою в причетності до нелегальної міграції українців.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Бещадського відділу прикордонної служби, перші затримання розпочалися ще в 2019 році, а останніх осіб вдалося впіймати кілька днів тому.

На чолі групи стояла 47-річна дружина фермера з Підкарпатського воєводства. Вона визначала завдання для кожного зі своїх спільників і керувала ними.

Усіх затриманих звинувачують в тому, що вони організували перетин польського кордону для українців на підставі фіктивних документів. Зокрема, йдеться про “освядчення” або “зезволення”, які бралися в Підкарпатському воєводстві й потім продавалися тим, кому потрібно було приїхати до Польщі. Згодом цих осіб уже легалізовували на місці.

У схемі були задіяні підставні особи, від імені яких робилися вищевказані фіктивні документи, з якими громадяни України могли перетнути кордон. Слідство вважає, що послугами групи скористалося понад 700 українців.

Подальшим розслідування справи займається прокуратура в Перемишлі. Підозрюваним може загрожувати від 3-х місяців до 10 років в'язниці.

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Теги: Польща, українці, робота
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