У Польщі викрили злочинну групу, яка підробляла запрошення на роботу для українців





Як пoвідoмляє



На чолі групи стояла 47-річна дружина фермера з Підкарпатського воєводства. Вона визначала завдання для кожного зі своїх спільників і керувала ними.



Усіх затриманих звинувачують в тому, що вони організували перетин польського кордону для українців на підставі фіктивних документів. Зокрема, йдеться про “освядчення” або “зезволення”, які бралися в Підкарпатському воєводстві й потім продавалися тим, кому потрібно було приїхати до Польщі. Згодом цих осіб уже легалізовували на місці.



У схемі були задіяні підставні особи, від імені яких робилися вищевказані фіктивні документи, з якими громадяни України могли перетнути кордон. Слідство вважає, що послугами групи скористалося понад 700 українців.



Подальшим розслідування справи займається прокуратура в Перемишлі. Підозрюваним може загрожувати від 3-х місяців до 10 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 громадян Польщі та 5 громадян України затримали за підозрою в причетності до нелегальної міграції українців.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Бещадського відділу прикордонної служби, перші затримання розпочалися ще в 2019 році, а останніх осіб вдалося впіймати кілька днів тому.На чолі групи стояла 47-річна дружина фермера з Підкарпатського воєводства. Вона визначала завдання для кожного зі своїх спільників і керувала ними.Усіх затриманих звинувачують в тому, що вони організували перетин польського кордону для українців на підставі фіктивних документів. Зокрема, йдеться про “освядчення” або “зезволення”, які бралися в Підкарпатському воєводстві й потім продавалися тим, кому потрібно було приїхати до Польщі. Згодом цих осіб уже легалізовували на місці.У схемі були задіяні підставні особи, від імені яких робилися вищевказані фіктивні документи, з якими громадяни України могли перетнути кордон. Слідство вважає, що послугами групи скористалося понад 700 українців.Подальшим розслідування справи займається прокуратура в Перемишлі. Підозрюваним може загрожувати від 3-х місяців до 10 років в'язниці.

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