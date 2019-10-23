На Запоріжжі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила до реанімації





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Під Запоріжжям дитячий будинок сімейного типу виїхав на природу. Дорослі вирішили розважити дітей, і доки розгортали намети, малеча помітила плазуна, який висів на дереві. Діти стали сперечатися, хто з них найхоробріший і зможе торкнутися гадюки.



Першою визвалася 6-річна Софійка і щойно вона протягнула руку - отримала укус за палець. Дівчинку у тяжкому стані доправили до реанімації. Там дитині вчасно ввели спеціальну ін'єкцію та провели детоксикацію після зміїної отрути. З реанімації дівчинку вже перевели до загального відділення, їй набагато краще.



"Слава Богу що набряк в динаміці у неї зменшився, немає такого вже напруги м'язового шару, і нам не довелося робити великі хірургічні втручання", - розповів завідувач хірургічного відділення Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Лебединський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Енергодарі Запорозької області до реанімації після укусу гадюки потрапила 6-річна дівчинка.Про це йдеться в ТСН. Під Запоріжжям дитячий будинок сімейного типу виїхав на природу. Дорослі вирішили розважити дітей, і доки розгортали намети, малеча помітила плазуна, який висів на дереві. Діти стали сперечатися, хто з них найхоробріший і зможе торкнутися гадюки.Першою визвалася 6-річна Софійка і щойно вона протягнула руку - отримала укус за палець. Дівчинку у тяжкому стані доправили до реанімації. Там дитині вчасно ввели спеціальну ін'єкцію та провели детоксикацію після зміїної отрути. З реанімації дівчинку вже перевели до загального відділення, їй набагато краще."Слава Богу що набряк в динаміці у неї зменшився, немає такого вже напруги м'язового шару, і нам не довелося робити великі хірургічні втручання", - розповів завідувач хірургічного відділення Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Лебединський.

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