На Запоріжжі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила до реанімації
Сьогодні, 15:01
В Енергодарі Запорозької області до реанімації після укусу гадюки потрапила 6-річна дівчинка.
Про це йдеться в ТСН.
Під Запоріжжям дитячий будинок сімейного типу виїхав на природу. Дорослі вирішили розважити дітей, і доки розгортали намети, малеча помітила плазуна, який висів на дереві. Діти стали сперечатися, хто з них найхоробріший і зможе торкнутися гадюки.
Першою визвалася 6-річна Софійка і щойно вона протягнула руку - отримала укус за палець. Дівчинку у тяжкому стані доправили до реанімації. Там дитині вчасно ввели спеціальну ін'єкцію та провели детоксикацію після зміїної отрути. З реанімації дівчинку вже перевели до загального відділення, їй набагато краще.
"Слава Богу що набряк в динаміці у неї зменшився, немає такого вже напруги м'язового шару, і нам не довелося робити великі хірургічні втручання", - розповів завідувач хірургічного відділення Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Лебединський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ТСН.
Під Запоріжжям дитячий будинок сімейного типу виїхав на природу. Дорослі вирішили розважити дітей, і доки розгортали намети, малеча помітила плазуна, який висів на дереві. Діти стали сперечатися, хто з них найхоробріший і зможе торкнутися гадюки.
Першою визвалася 6-річна Софійка і щойно вона протягнула руку - отримала укус за палець. Дівчинку у тяжкому стані доправили до реанімації. Там дитині вчасно ввели спеціальну ін'єкцію та провели детоксикацію після зміїної отрути. З реанімації дівчинку вже перевели до загального відділення, їй набагато краще.
"Слава Богу що набряк в динаміці у неї зменшився, немає такого вже напруги м'язового шару, і нам не довелося робити великі хірургічні втручання", - розповів завідувач хірургічного відділення Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Лебединський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Суд оштрафував директора Волинської обласної філармонії, який преміював свою дружину
Сьогодні, 15:39
На Запоріжжі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила до реанімації
Сьогодні, 15:01
Талановита волинянка вишила майже 40 ікон
Сьогодні, 14:45