вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Запоріжжі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила до реанімації

На Запоріжжі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила до реанімації
В Енергодарі Запорозької області до реанімації після укусу гадюки потрапила 6-річна дівчинка.

Про це йдеться в ТСН.

Під Запоріжжям дитячий будинок сімейного типу виїхав на природу. Дорослі вирішили розважити дітей, і доки розгортали намети, малеча помітила плазуна, який висів на дереві. Діти стали сперечатися, хто з них найхоробріший і зможе торкнутися гадюки.

Першою визвалася 6-річна Софійка і щойно вона протягнула руку - отримала укус за палець. Дівчинку у тяжкому стані доправили до реанімації. Там дитині вчасно ввели спеціальну ін'єкцію та провели детоксикацію після зміїної отрути. З реанімації дівчинку вже перевели до загального відділення, їй набагато краще.

"Слава Богу що набряк в динаміці у неї зменшився, немає такого вже напруги м'язового шару, і нам не довелося робити великі хірургічні втручання", - розповів завідувач хірургічного відділення Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Лебединський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гадюка, укус, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Суд оштрафував директора Волинської обласної філармонії, який преміював свою дружину
Сьогодні, 15:39
Унікальний для Волині стартап: лучанин зводить екобудинки з соломи. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
На Запоріжжі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила до реанімації
Сьогодні, 15:01
Талановита волинянка вишила майже 40 ікон
Сьогодні, 14:45
У Польщі викрили злочинну групу, яка підробляла запрошення на роботу для українців
Сьогодні, 14:22
Схожі новини
На Волині 10-річного хлопчика біля школи покусав пес: дитина прийматиме уколи від сказу На Волині 10-річного хлопчика біля школи покусав пес: дитина прийматиме уколи від сказу
23 жовтень, 2019, 13:52
На Рівненщині під час збору чорниць дитину вкусила гадюка На Рівненщині під час збору чорниць дитину вкусила гадюка
27 червень, 2019, 10:43
У місті на Волині чоловіка вкусила гадюка, коли той гуляв з дитиною У місті на Волині чоловіка вкусила гадюка, коли той гуляв з дитиною
18 червень, 2019, 10:31
На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка На Волині рятували людину, яку вкусила гадюка
11 червень, 2019, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
05 травень, 13:02
 1
Суд оштрафував директора Волинської обласної філармонії, який преміював свою дружину
Сьогодні, 15:39
 0
Унікальний для Волині стартап: лучанин зводить екобудинки з соломи. ВІДЕО
Сьогодні, 15:25
 0
На Запоріжжі 6-річна дівчинка після укусу гадюки потрапила до реанімації
Сьогодні, 15:01
 0
Талановита волинянка вишила майже 40 ікон
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8