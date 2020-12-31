На Волині захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей не зменшилась
Сьогодні, 17:45
За даними моніторингу на Волині ситуація щодо захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі коронавірусною інфекцією, залишається напруженою.
Показник захворюваності ГРВІ нижче показника минулого тижня на 8% та становить 747,5 на 100 тисяч населення, але вище показника епідемічного порогу на 30%, - йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 47%), Турійському (на 61), Володимир-Волинському (на 36%), Ковельському (7%), та Любешівському (6%) районах.
Інформують, що утримується на високому рівні захворюваність серед дитей і становить 48% (захворіло майже 4 тис.) від загальної кількості, що майже на рівні минулого тижня.
Майже два відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (78%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло приблизно 171 тисяч волинян — це 16,6% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи: риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
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Показник захворюваності ГРВІ нижче показника минулого тижня на 8% та становить 747,5 на 100 тисяч населення, але вище показника епідемічного порогу на 30%, - йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 47%), Турійському (на 61), Володимир-Волинському (на 36%), Ковельському (7%), та Любешівському (6%) районах.
Інформують, що утримується на високому рівні захворюваність серед дитей і становить 48% (захворіло майже 4 тис.) від загальної кількості, що майже на рівні минулого тижня.
Майже два відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (78%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло приблизно 171 тисяч волинян — це 16,6% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи: риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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