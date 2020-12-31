вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей не зменшилась

На Волині захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей не зменшилась
За даними моніторингу на Волині ситуація щодо захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі коронавірусною інфекцією, залишається напруженою.

Показник захворюваності ГРВІ нижче показника минулого тижня на 8% та становить 747,5 на 100 тисяч населення, але вище показника епідемічного порогу на 30%, - йдеться на сайті Волинського лабораторного центру.

Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 47%), Турійському (на 61), Володимир-Волинському (на 36%), Ковельському (7%), та Любешівському (6%) районах.

Інформують, що утримується на високому рівні захворюваність серед дитей і становить 48% (захворіло майже 4 тис.) від загальної кількості, що майже на рівні минулого тижня.

Майже два відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (78%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.

З початку епідемічного сезону перехворіло приблизно 171 тисяч волинян — це 16,6% населення області.

Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).

На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи: риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, ГРВІ, Волинь, ситуація, діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У селі на Волині обікрали магазин
Сьогодні, 18:11
У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога
Сьогодні, 17:53
На Волині захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей не зменшилась
Сьогодні, 17:45
Луцький спортсмен розповів, яким бачить розвиток велоінфраструктури у місті
Сьогодні, 17:30
У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
Сьогодні, 17:13
Схожі новини
Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині Розповіли, яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині
11 лютий, 09:58
На ГРВІ за минулий тиждень захворіло 5 тисяч волинян, більша половина із них – діти На ГРВІ за минулий тиждень захворіло 5 тисяч волинян, більша половина із них – діти
31 грудень, 2020, 18:37
Де на Волині найбільше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції Де на Волині найбільше хворіють на гострі респіраторні вірусні інфекції
24 листопад, 2020, 11:49
За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ За тиждень понад 5 тисяч людей на Волині захворіли на ГРВІ
02 листопад, 2020, 16:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
05 травень, 13:02
 1
Де на Волині та у Луцьку зокрема не буде світла 7 травня
Сьогодні, 19:00
 0
У зоні ООС одружилися військові з Волині. ФОТО
Сьогодні, 18:40
 0
У селі на Волині обікрали магазин
Сьогодні, 18:11
 0
У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8