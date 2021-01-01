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Суд оштрафував директора Волинської обласної філармонії, який преміював свою дружину

Суд оштрафував директора Волинської обласної філармонії, який преміював свою дружину
Луцький міськрайонний суд оштрафував на 3400 грн директора Волинської обласної філармонії Сергія Єфіменка за преміювання дружини. У період з червня 2019 до грудня 2020 року він преміював її на 65 тисяч гривень.

Відповідну постанову 22 квітня цього року ухвалила суддя Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк, - пише Сила правди.

Директор Волинської філармонії Сергій Єфіменко у період з червня 2019 до грудня 2020 року преміював на 65 тис. грн свою дружину, яка працює на посаді режисера-постановника та за сумісництвом є артисткою розмовного жанру.

При цьому він не повідомив про наявний конфлікт інтересів Волинську обласну раду, Управління культури з питань релігії та національностей Волинської обласної державної адміністрації чи Національне агентство з питань запобігання корупції.

У суді директор філармонії свою провину визнав та щиро розкаявся у скоєному, просив суворо його не карати, оскільки він має на утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Суддя Людмила Присяжнюк під час прийняття рішення врахувала, що директор філармонії раніше не притягувався до адміністративної відповідальності, має позитивну характеристику. Також до обставин, що пом’якшують відповідальність віднесли й визнання ним провини та щире каяття.

Відтак, суддя визнала директора винним та призначила йому 3400 грн штрафу. Також він має сплатити 454 грн судового збору.

Нагадаємо, директора волинського драмтеатру Анатолія Гливу, теж оштрафували за преміювання на майже 47 тис. грн свого сина, невістки та зятя.




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Теги: Сергій Єфіменко, штраф
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