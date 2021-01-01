«Падаючі» та 3D: волинянка випікає та незвично оформлює торти. ФОТО

Юлія Фесік не лише більше десяти років випікає на замовлення неймовірної краси весільні короваї та торти, а ще і інших навчає кондитерській справі у Оваднівському професійному ліцеї.



Про це повідомляє місцева газета



Викладачка, що і сама постійно вчиться



З дитинства Юлія полюбляла допомагати мамі і бабусі на кухні, а згодом і сама залюбки готувала різні страви. Любов до кулінарії і стала визначальною у виборі професії, адже після закінчення школи вивчилась на кухаря-кондитера у рідному Овадному та на техніка-технолога у Луцькому кооперативному технікумі.



Свій перший торт на замовлення Юлія спекла ще у 17-річному віці – це був двоярусний медовик, який виготовила на весілля своєї подруги. Але активніше займатись цією справою мама трьох дітей почала у декретній відпустці після народження молодшої донечки. Замовляти гарно декоровані торти до будь-якого свята тоді ще не стало так популярно, але у весільний сезон дуже затребуваними були короваї, які у Юлії виходили особливо смачними та гарними. Неодноразово майстерність коровайниці оцінювали і на фестивалі «Коровай-сузір’я», де вона здобула декілька перемог.



– З розвитком інтернету з’явився доступ до іноземних сайтів, на яких наші кондитери мали нагоду бачити вироби колег з усього світу. Це дало поштовх для розвитку кондитерської справи і у маленьких містечках. Дуже приємно зараз бачити роботи наших володимирських майстринь, які створюють справжні шедеври, а згодом і відкривають власні кондитерські. При бажанні та певних здібностях у кондитерській справі можна дуже стрімко розвиватись, а для мене випічка лишається поки що хобі, яким займаюсь у вільний від роботи час, – розповідає Юлія.



Майстру Оваднівського ліцею, яка навчає своїх учнів та учениць основам кулінарії, довелось опановувала нові техніки оздоблювання кондитерських виробів, а також рецепти сучасної випічки на численних майстер-класах. Найбільш корисними для Юлії виявились знання, отримані на курсах іменитих українських кондитерок Наталії Супрун та Олени Чуприни. Завдяки цьому однією з перших у Володимирі навчилась робити цукрові квіти в англійській техніці та випікати мусові торти.



«Падаючий» торт, що тримає фігурка ведмедя



Хоча основна робота не дає Юлії можливості приділяти випічці багато часу, через що може виконати обмежену кількість замовлень у вихідні та під час відпустки, вона не готова залишити роботу, адже навчати дітей їй дуже до вподоби. Під її керівництвом учні Оваднівського ліцею неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «World Skills Ukraine», серед яких і дочка Юлії Анастасія, котра також була її ученицею і привезла з цього конкурсу «золото».



– Зараз проводжу набір нової групи, тому запрошую активних дітей, які мають бажання опанувати тонкощі кулінарної справи та здобути цікаву професію, до Оваднівського професійного ліцею, – зазначає Юлія.



І хоча не всі випускники працюють за спеціальністю, усі, хто цього прагне, без роботи не лишаються і працевлаштовуються у популярні заклади харчування нашого міста. Тож коли Юлія Фесік отримує схвальні відгуки власників кафе про своїх випускників, то тішиться не менше, аніж від вдало виготовленого торта, який потішив замовників.Найгарячіша пора з випічки для Юлії – це липень-серпень, коли вона у відпустціі виконує багато замовлень, здебільшого на весілля. У такі насичені робочі дні дуже велику підтримку надає її чоловік – здійснює доставку замовлень та навіть виготовляє деякі елементу декору, зокрема різні підставки для багатоярусних весільних тортів.



Натхнення для майбутніх виробів Юлія черпає у додатку Pinterest, де знаходить ідеї незвичайного оформлення кондитерських виробів. Вона любить ставити перед собою виклики і ніколи не відмовляється від найскладніших замовлень, а інколи і сама пропонує клієнтам різні креативні варіанти оформлення тортів на кшталт 3D-тортів та «падаючих» конструкцій. Таким став торт на дитячий день народження, де фігурка ведмедика з мастики тримає на одній лапці другий ярус торта.



Випікає кондитерка не лише торти та короваї, а і понад десять різновидів солодощів, якими оформляє кенді-бари: різноманітні капкейки, тістечка «Павлова», шу, пана коту, кейк-попси, мусові тістечка тощо. У період, коли закінчується весільний сезон, у Юлії з’являється більше часу на те, щоб випікати фігурне імбирне печиво, яке власноруч розмальовує під тематику будь-якого свята чи події. До вподоби кондитерці працювати і з листковим тістом, особливо випікати точнісінько такі круасани, які продають у відомій мережі кав’ярень.



– Під час минулорічного карантину експериментувала із бездріжджовою випічкою – «вирощувала» закваску та пекла на ній хліб, багети, булочки та сінабони. Хліб щоразу пробувала робити інакший, то з льоном, то з журавлиною, то заварний. То були, мабуть, найситіші дні для моєї сім’ї, адже закваску, яку ти щодня «годуєш», від чого вона виростає, постійно потрібно використовувати, – посміхаючись, розповідає Юлія. – В якийсь момент зрозуміла, що всіх цих хлібобулочних виробів забагато для нашої родини, тож почала реалізовувати продукцію у володимирській «Екокрамниці». Але перестала цим займатись, коли закінчився локдаун і я повернулась на роботу.



Для вдалої паски і настрій має бути хороший



Особливий період для Юлії Фесік – тиждень перед Великоднем, адже потрібно встигнути поміж основною роботою підгодуватись до свята та напекти пасок, як для родини, так і для своїх постійних клієнтів. Асортимент пасок кондитерки досить широкий – це і традиційна «бабусина», і панеттоне, і краффін, і сирна, а ще апельсинова, шоколадна та шафранова з кардамоном.



Улюблені паски родини Юлії – традиційна, шафранова з цукатами та сирна «три шоколади». До речі, про останню Юлія навіть відзняла майстер-клас, котрий розмістила у групі фейсбуку, створеній для учнів ліцею «Онлайн майстер-клас кондитерського мистецтва».



– Для того, щоб паска вдалась, атмосфера у домі та настрій мають бути відповідними, – каже Юлія. – Перед тим, як починати замішування, обов’язково вдягаю хустину, читаю молитву та хрещусь. Такий же ритуал і під час виготовлення короваїв. Не берусь до роботи з дріжджовим тістом, якщо настрій поганий, адже воно може «увібрати» у себе негативну енергетику. Тому, аби паска вдалась, налаштовуйте себе на позитив та гарний результат, тоді вона обов’язково вийде смачною.



Готові паски оваднівська кондитерка декорує пасхальним печивом – милими заячими вушками, яєчками, а також французькими тістечками макаронсами і шоколадними фігурками. Окрім традиційних різнобарвних посипок, каже Юлія, можна використовувати сухофрукти, горішки і навіть сухоцвіти. Прикрашають паски і мастикою, проте цей спосіб підійде більш «просунутим» майстриням.



Тетяна ІЗОТОВА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька села Оваднене лише більше десяти років випікає на замовлення неймовірної краси весільні короваї та торти, а ще і інших навчає кондитерській справі у Оваднівському професійному ліцеї.Про це повідомляє місцева газета "Слово правди" З дитинства Юлія полюбляла допомагати мамі і бабусі на кухні, а згодом і сама залюбки готувала різні страви. Любов до кулінарії і стала визначальною у виборі професії, адже після закінчення школи вивчилась на кухаря-кондитера у рідному Овадному та на техніка-технолога у Луцькому кооперативному технікумі.Свій перший торт на замовлення Юлія спекла ще у 17-річному віці – це був двоярусний медовик, який виготовила на весілля своєї подруги. Але активніше займатись цією справою мама трьох дітей почала у декретній відпустці після народження молодшої донечки. Замовляти гарно декоровані торти до будь-якого свята тоді ще не стало так популярно, але у весільний сезон дуже затребуваними були короваї, які у Юлії виходили особливо смачними та гарними. Неодноразово майстерність коровайниці оцінювали і на фестивалі «Коровай-сузір’я», де вона здобула декілька перемог.– З розвитком інтернету з’явився доступ до іноземних сайтів, на яких наші кондитери мали нагоду бачити вироби колег з усього світу. Це дало поштовх для розвитку кондитерської справи і у маленьких містечках. Дуже приємно зараз бачити роботи наших володимирських майстринь, які створюють справжні шедеври, а згодом і відкривають власні кондитерські. При бажанні та певних здібностях у кондитерській справі можна дуже стрімко розвиватись, а для мене випічка лишається поки що хобі, яким займаюсь у вільний від роботи час, – розповідає Юлія.Майстру Оваднівського ліцею, яка навчає своїх учнів та учениць основам кулінарії, довелось опановувала нові техніки оздоблювання кондитерських виробів, а також рецепти сучасної випічки на численних майстер-класах. Найбільш корисними для Юлії виявились знання, отримані на курсах іменитих українських кондитерок Наталії Супрун та Олени Чуприни. Завдяки цьому однією з перших у Володимирі навчилась робити цукрові квіти в англійській техніці та випікати мусові торти.Хоча основна робота не дає Юлії можливості приділяти випічці багато часу, через що може виконати обмежену кількість замовлень у вихідні та під час відпустки, вона не готова залишити роботу, адже навчати дітей їй дуже до вподоби. Під її керівництвом учні Оваднівського ліцею неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «World Skills Ukraine», серед яких і дочкакотра також була її ученицею і привезла з цього конкурсу «золото».– Зараз проводжу набір нової групи, тому запрошую активних дітей, які мають бажання опанувати тонкощі кулінарної справи та здобути цікаву професію, до Оваднівського професійного ліцею, – зазначає Юлія.І хоча не всі випускники працюють за спеціальністю, усі, хто цього прагне, без роботи не лишаються і працевлаштовуються у популярні заклади харчування нашого міста. Тож коли Юлія Фесік отримує схвальні відгуки власників кафе про своїх випускників, то тішиться не менше, аніж від вдало виготовленого торта, який потішив замовників.Найгарячіша пора з випічки для Юлії – це липень-серпень, коли вона у відпустціі виконує багато замовлень, здебільшого на весілля. У такі насичені робочі дні дуже велику підтримку надає її чоловік – здійснює доставку замовлень та навіть виготовляє деякі елементу декору, зокрема різні підставки для багатоярусних весільних тортів.Натхнення для майбутніх виробів Юлія черпає у додатку Pinterest, де знаходить ідеї незвичайного оформлення кондитерських виробів. Вона любить ставити перед собою виклики і ніколи не відмовляється від найскладніших замовлень, а інколи і сама пропонує клієнтам різні креативні варіанти оформлення тортів на кшталт 3D-тортів та «падаючих» конструкцій. Таким став торт на дитячий день народження, де фігурка ведмедика з мастики тримає на одній лапці другий ярус торта.Випікає кондитерка не лише торти та короваї, а і понад десять різновидів солодощів, якими оформляє кенді-бари: різноманітні капкейки, тістечка «Павлова», шу, пана коту, кейк-попси, мусові тістечка тощо. У період, коли закінчується весільний сезон, у Юлії з’являється більше часу на те, щоб випікати фігурне імбирне печиво, яке власноруч розмальовує під тематику будь-якого свята чи події. До вподоби кондитерці працювати і з листковим тістом, особливо випікати точнісінько такі круасани, які продають у відомій мережі кав’ярень.– Під час минулорічного карантину експериментувала із бездріжджовою випічкою – «вирощувала» закваску та пекла на ній хліб, багети, булочки та сінабони. Хліб щоразу пробувала робити інакший, то з льоном, то з журавлиною, то заварний. То були, мабуть, найситіші дні для моєї сім’ї, адже закваску, яку ти щодня «годуєш», від чого вона виростає, постійно потрібно використовувати, – посміхаючись, розповідає Юлія. – В якийсь момент зрозуміла, що всіх цих хлібобулочних виробів забагато для нашої родини, тож почала реалізовувати продукцію у володимирській «Екокрамниці». Але перестала цим займатись, коли закінчився локдаун і я повернулась на роботу.Особливий період для Юлії Фесік – тиждень перед Великоднем, адже потрібно встигнути поміж основною роботою підгодуватись до свята та напекти пасок, як для родини, так і для своїх постійних клієнтів. Асортимент пасок кондитерки досить широкий – це і традиційна «бабусина», і панеттоне, і краффін, і сирна, а ще апельсинова, шоколадна та шафранова з кардамоном.Улюблені паски родини Юлії – традиційна, шафранова з цукатами та сирна «три шоколади». До речі, про останню Юлія навіть відзняла майстер-клас, котрий розмістила у групі фейсбуку, створеній для учнів ліцею «Онлайн майстер-клас кондитерського мистецтва».– Для того, щоб паска вдалась, атмосфера у домі та настрій мають бути відповідними, – каже Юлія. – Перед тим, як починати замішування, обов’язково вдягаю хустину, читаю молитву та хрещусь. Такий же ритуал і під час виготовлення короваїв. Не берусь до роботи з дріжджовим тістом, якщо настрій поганий, адже воно може «увібрати» у себе негативну енергетику. Тому, аби паска вдалась, налаштовуйте себе на позитив та гарний результат, тоді вона обов’язково вийде смачною.Готові паски оваднівська кондитерка декорує пасхальним печивом – милими заячими вушками, яєчками, а також французькими тістечками макаронсами і шоколадними фігурками. Окрім традиційних різнобарвних посипок, каже Юлія, можна використовувати сухофрукти, горішки і навіть сухоцвіти. Прикрашають паски і мастикою, проте цей спосіб підійде більш «просунутим» майстриням.Тетяна ІЗОТОВА.

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