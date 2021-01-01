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Міст на автодорозі Луцьк-Львів, який обвалився, демонтують і збудують заново

Міст на автодорозі Луцьк-Львів, який обвалився, демонтують і збудують заново
Міст через ріку Західний Буг, який 3 травня обвалився на трасі Львів–Радехів–Луцьк, демонтують і зведуть заново.

Про це на брифінгу у Львові повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, передає Укрінформ.

«Міст буде повністю новий. Він підлягає демонтажу. Процес реконструкції тягне за собою заміну всіх конструкцій, не тільки в тій частині, яка була зараз обвалена. Потрібна повна заміна мосту, бо він вузький, нестандартний, не відповідає вимогам часу», – зазначив очільник обласної САД.

За його словами, міст не підлягав капітальному ремонту, тож його демонтаж і повна реконструкція були заплановані у межах «Великого будівництва». Зараз закінчують підготовку проєктної документації.

«Зараз ми формуємо всі документи щодо реконструкції цього мосту, що обвалився в селі Гайок. Вже на завершальній стадії сам проєкт. До середини травня ми повинні отримати позитивний висновок. Буде можливість пришвидшити процедуру проходження торгів, тому що подія мала резонанс, і ситуація вважається надзвичайною. Думаю, найближчим часом нам Кабміном будуть виділені кошти», - зауважив Береза.

Він нагадав, що на мосту встановили обмеження для проїзду автомобілів, організували реверсний рух. У лютому 2021 року експерти визнали міст аварійним, але проїзним для легкового транспорту. Втім, за словами Берези, якби водії дотримувалися вимог і не їхали через міст навантаженими великогабаритними фурами, обрушення не сталося б.

Наразі розглядають питання термінового зведення тимчасової штучної споруди для пішого переходу місцевих жителів, а також для руху «швидких» чи пожежних машин.

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Теги: міст, траса, Луцьк-Львів, обвал, причина, демонтаж
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