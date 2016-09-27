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За вбивство дружини волинянин відсидить у тюрмі понад 8 років

За вбивство дружини волинянин відсидить у тюрмі понад 8 років
55-річний волинянин, який до смерті побив дружину, втрапив за ґрати на понад 8 років.

Нагадаємо, що трагедія сталась 30 листопада 2020 року, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Так, раніше судимий нетверезий чоловік у власному будинку в селі Корсині Луцького району через ревнощі жорстоко побив дружину, завдавши травм, від яких вона померла.

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Рожищенський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 9 місяців позбавлення волі.




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Теги: суд, смерть, дружина, побиття
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