За вбивство дружини волинянин відсидить у тюрмі понад 8 років





Нагадаємо, що



Так, раніше судимий нетверезий чоловік у власному будинку в селі Корсині Луцького району через ревнощі жорстоко побив дружину, завдавши травм, від яких вона померла.



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Рожищенський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 9 місяців позбавлення волі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 55-річний волинянин, який до смерті побив дружину, втрапив за ґрати на понад 8 років.Нагадаємо, що трагедія сталась 30 листопада 2020 року , - інформує пресслужба обласної прокуратури.Так, раніше судимий нетверезий чоловік у власному будинку в селі Корсині Луцького району через ревнощі жорстоко побив дружину, завдавши травм, від яких вона померла.Рожищенський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 9 місяців позбавлення волі.

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