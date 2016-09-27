За вбивство дружини волинянин відсидить у тюрмі понад 8 років
Сьогодні, 16:22
55-річний волинянин, який до смерті побив дружину, втрапив за ґрати на понад 8 років.
Нагадаємо, що трагедія сталась 30 листопада 2020 року, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Так, раніше судимий нетверезий чоловік у власному будинку в селі Корсині Луцького району через ревнощі жорстоко побив дружину, завдавши травм, від яких вона померла.
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Рожищенський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 9 місяців позбавлення волі.
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Нагадаємо, що трагедія сталась 30 листопада 2020 року, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Так, раніше судимий нетверезий чоловік у власному будинку в селі Корсині Луцького району через ревнощі жорстоко побив дружину, завдавши травм, від яких вона померла.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Вбивство жінки у Рожищенському районі: подробиці сімейної трагедії
Рожищенський районний суд, визнавши волинянина винним у вчиненні цього злочину, призначив йому покарання у виді 8 років та 9 місяців позбавлення волі.
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