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Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо хотів відкупитись від поліцейських

Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо хотів відкупитись від поліцейських
Волинянина покарали за спробу відкупитися від поліцейських.

Так, удень 29 березня 2021 року чоловік у Володимирі-Волинському, аби не бути притягнутим до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, запропонував поліцейським 5000 грн, - пише пресслужба прокуратури Волині.

Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України). Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.

Кошти, надані волинянином як неправомірна вигода поліцейським – 5000 грн – конфіскували в дохід держави.



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Теги: хабар, водій, суд, штраф
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