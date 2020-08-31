Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо хотів відкупитись від поліцейських

Волинянина покарали за спробу відкупитися від поліцейських.Так, удень 29 березня 2021 року чоловік у Володимирі-Волинському, аби не бути притягнутим до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, запропонував поліцейським 5000 грн, - пише пресслужба прокуратури Волині.Згодом водій визнав свою винуватість у пропозиції та наданні неправомірної вигоди службовим особам (ч.1 ст. 369 КК України). Затвердивши угоду про визнання винуватості, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 17 000 грн.Кошти, надані волинянином як неправомірна вигода поліцейським – 5000 грн – конфіскували в дохід держави.