Судитимуть двох волинян, які на зупинці побили та пограбували хлопця
Сьогодні, 16:30
Двох волинян судитимуть за розбій за попередньою змовою групою осіб.
Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Слідство вважає, що 23-річний та 34-річний раніше судимі чоловіки увечері 25 лютого 2021 року на зупинці громадського транспорту в селі Залісці Луцького району напали на 19-річного перехожого, завдали тілесних ушкоджень та відібрали усі наявні у нього кошти – понад 4 тисячі гривень.
Невдовзі обвинувачені у вчиненні цього злочину волиняни постануть перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
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Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.
Слідство вважає, що 23-річний та 34-річний раніше судимі чоловіки увечері 25 лютого 2021 року на зупинці громадського транспорту в селі Залісці Луцького району напали на 19-річного перехожого, завдали тілесних ушкоджень та відібрали усі наявні у нього кошти – понад 4 тисячі гривень.
Невдовзі обвинувачені у вчиненні цього злочину волиняни постануть перед судом.
Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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