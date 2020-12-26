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Судитимуть двох волинян, які на зупинці побили та пограбували хлопця

Судитимуть двох волинян, які на зупинці побили та пограбували хлопця
Двох волинян судитимуть за розбій за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє обласна прокуратура Волині.

Слідство вважає, що 23-річний та 34-річний раніше судимі чоловіки увечері 25 лютого 2021 року на зупинці громадського транспорту в селі Залісці Луцького району напали на 19-річного перехожого, завдали тілесних ушкоджень та відібрали усі наявні у нього кошти – понад 4 тисячі гривень.

Невдовзі обвинувачені у вчиненні цього злочину волиняни постануть перед судом.

Зауважимо, що згідно із санкцією ч.2 ст. 187 КК України за розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна.

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Теги: розбій, суд, Луцький район
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