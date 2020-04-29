Під час ворожого обстрілу в зоні ООС загинув український військовий

Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».Про це повідомляє штаб ООС.В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, врятувати життя воїну не вдалося.Ще один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – важкий.На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.