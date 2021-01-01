«Коронавірусні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів

Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 6 травня 2021 року.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Згідно з офіційними даними, ситуація із завантаженістю ліжкомісць у коронавірусних стаціонарах області дещо покращується останніми днями.Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 ліжкомісця для ковідних хворих. Із них станом на 6 травня зайняті 862 (тобто 42%). Із цієї кількості 694 ліжка зайняті хворими на ковід, ще 168 – людьми з підозрою на цю недугу.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 73% (120 – хворими на коронавірус, 10 – людьми з підозрою).У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими 66% (120 – хворими на коронавірус, 10 – людьми з підозрою).У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 48,5% (58 – пацієнтами з коронавірусом, 5 – з підозрою).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 22,5% або 27 ліжок із 120 наявних.У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 17 (15,5%).У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 8 (16%). Так, на одному ліжку – дитина з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 9 (25%). На 6 – жінки з підтвердженим діагнозом, на трьох – з підозрою.У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 6 травня зайнятих – 44 (31,4%).У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 42 (38,2%).Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 36 зайняті (36%).Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 26 зайнятих (26%).Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 47 зайняті (39,2%).Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 45 зайняті (50%).Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 56 зайняті (53,3%).Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 53 зайнятих (50,5%).Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 14 зайнятих (15,6%).Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 25 зайняті (31,3%).Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 4 зайняті (13,8%).Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 86 зайнятих (53,1%).