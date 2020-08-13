У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики





У змаганнях брало участь близько 100 спортсменів зі Львова, Рівного, ОДЮСШ, КЗ "ДЮСШ 3 Луцької міської ради", Ківерцівської, Рожищенської ДЮСШ, Луцької ТГ та команда Волинського національного університету, - інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Вихованці КЗ "ДЮСШ №3 Луцької міської ради" та КЗ "ДЮСШ №4 Луцької міської ради" продемонстрували хороші результати:



Золото вибороли:



- Больчук-Лихач Анжела (біг 400 м)

- Гаврилюк Аліна (с/х 3 км)

- Родзь Георгій (с/х 5 км)

- Троцюк Максим (метання спису)

- Туревич Анастасія (метання спису).



Срібні призери:



- Совік Яна(біг 400 м)

- Фесь Дмитро (біг 800 м)

- Туревич Анастасія (штовхання ядра)

- Біда Адріана, Наумлюк Роман (метання спису).



Бронзові призери:



- Кособуцька Анастасія (біг 800 м)

- Біда Адріана (штовхання ядра)

- Віталійй Кушнірчук (200 м)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На стадіоні "Авангард" сьогодні, 6 травня, проходив Відкритий чемпіонат міста Луцька з легкої атлетики серед дорослих, молоді та юніорів.У змаганнях брало участь близько 100 спортсменів зі Львова, Рівного, ОДЮСШ, КЗ "ДЮСШ 3 Луцької міської ради", Ківерцівської, Рожищенської ДЮСШ, Луцької ТГ та команда Волинського національного університету, - інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Вихованці КЗ "ДЮСШ №3 Луцької міської ради" та КЗ "ДЮСШ №4 Луцької міської ради" продемонстрували хороші результати:- Больчук-Лихач Анжела (біг 400 м)- Гаврилюк Аліна (с/х 3 км)- Родзь Георгій (с/х 5 км)- Троцюк Максим (метання спису)- Туревич Анастасія (метання спису).- Совік Яна(біг 400 м)- Фесь Дмитро (біг 800 м)- Туревич Анастасія (штовхання ядра)- Біда Адріана, Наумлюк Роман (метання спису).- Кособуцька Анастасія (біг 800 м)- Біда Адріана (штовхання ядра)- Віталійй Кушнірчук (200 м)

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