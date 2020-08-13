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У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики

У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
На стадіоні "Авангард" сьогодні, 6 травня, проходив Відкритий чемпіонат міста Луцька з легкої атлетики серед дорослих, молоді та юніорів.

У змаганнях брало участь близько 100 спортсменів зі Львова, Рівного, ОДЮСШ, КЗ "ДЮСШ 3 Луцької міської ради", Ківерцівської, Рожищенської ДЮСШ, Луцької ТГ та команда Волинського національного університету, - інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Вихованці КЗ "ДЮСШ №3 Луцької міської ради" та КЗ "ДЮСШ №4 Луцької міської ради" продемонстрували хороші результати:

Золото вибороли:

- Больчук-Лихач Анжела (біг 400 м)
- Гаврилюк Аліна (с/х 3 км)
- Родзь Георгій (с/х 5 км)
- Троцюк Максим (метання спису)
- Туревич Анастасія (метання спису).

Срібні призери:

- Совік Яна(біг 400 м)
- Фесь Дмитро (біг 800 м)
- Туревич Анастасія (штовхання ядра)
- Біда Адріана, Наумлюк Роман (метання спису).

Бронзові призери:

- Кособуцька Анастасія (біг 800 м)
- Біда Адріана (штовхання ядра)
- Віталійй Кушнірчук (200 м)

У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики

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Теги: спорт, Луцьк, легка атлетика
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