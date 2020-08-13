У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
Сьогодні, 17:13
На стадіоні "Авангард" сьогодні, 6 травня, проходив Відкритий чемпіонат міста Луцька з легкої атлетики серед дорослих, молоді та юніорів.
У змаганнях брало участь близько 100 спортсменів зі Львова, Рівного, ОДЮСШ, КЗ "ДЮСШ 3 Луцької міської ради", Ківерцівської, Рожищенської ДЮСШ, Луцької ТГ та команда Волинського національного університету, - інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Вихованці КЗ "ДЮСШ №3 Луцької міської ради" та КЗ "ДЮСШ №4 Луцької міської ради" продемонстрували хороші результати:
Золото вибороли:
- Больчук-Лихач Анжела (біг 400 м)
- Гаврилюк Аліна (с/х 3 км)
- Родзь Георгій (с/х 5 км)
- Троцюк Максим (метання спису)
- Туревич Анастасія (метання спису).
Срібні призери:
- Совік Яна(біг 400 м)
- Фесь Дмитро (біг 800 м)
- Туревич Анастасія (штовхання ядра)
- Біда Адріана, Наумлюк Роман (метання спису).
Бронзові призери:
- Кособуцька Анастасія (біг 800 м)
- Біда Адріана (штовхання ядра)
- Віталійй Кушнірчук (200 м)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У змаганнях брало участь близько 100 спортсменів зі Львова, Рівного, ОДЮСШ, КЗ "ДЮСШ 3 Луцької міської ради", Ківерцівської, Рожищенської ДЮСШ, Луцької ТГ та команда Волинського національного університету, - інформує Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Вихованці КЗ "ДЮСШ №3 Луцької міської ради" та КЗ "ДЮСШ №4 Луцької міської ради" продемонстрували хороші результати:
Золото вибороли:
- Больчук-Лихач Анжела (біг 400 м)
- Гаврилюк Аліна (с/х 3 км)
- Родзь Георгій (с/х 5 км)
- Троцюк Максим (метання спису)
- Туревич Анастасія (метання спису).
Срібні призери:
- Совік Яна(біг 400 м)
- Фесь Дмитро (біг 800 м)
- Туревич Анастасія (штовхання ядра)
- Біда Адріана, Наумлюк Роман (метання спису).
Бронзові призери:
- Кособуцька Анастасія (біг 800 м)
- Біда Адріана (штовхання ядра)
- Віталійй Кушнірчук (200 м)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Луцьку відбувся Відкритий чемпіонат міста з легкої атлетики
Сьогодні, 17:13
«Коронавірусні» місця у лікарнях Волині: яка ситуація із заповненістю у кожному з медзакладів
Сьогодні, 16:52