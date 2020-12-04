В одному із районних управлінь поліції Волині почала діяти мобільна група із протидії домашньому насильству
Сьогодні, 20:53
У Ковельському РУП розпочала функціонувати мобільна група із протидії домашньому насильству.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Поліцейські у складі таких груп не тільки реагуватимуть на виклики, а й надаватимуть професійну консультацію постраждалим від домашнього насильства та проводитимуть профілактичну роботу із кривдником. Також вони виноситимуть за потреби термінові заборонні приписи.
Правоохоронці нестимуть службу на автомобілі з відповідним маркуванням, група сформована з числа дільничних, патрульних та ювенальних поліцейських, які пройшли додаткову підготовку та відповідне навчання.
Із завтрашнього дня мобільна група реагування на факти домашнього насильства запрацює і у Володимир-Волинському районі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.
Поліцейські у складі таких груп не тільки реагуватимуть на виклики, а й надаватимуть професійну консультацію постраждалим від домашнього насильства та проводитимуть профілактичну роботу із кривдником. Також вони виноситимуть за потреби термінові заборонні приписи.
Правоохоронці нестимуть службу на автомобілі з відповідним маркуванням, група сформована з числа дільничних, патрульних та ювенальних поліцейських, які пройшли додаткову підготовку та відповідне навчання.
Із завтрашнього дня мобільна група реагування на факти домашнього насильства запрацює і у Володимир-Волинському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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