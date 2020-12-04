В одному із районних управлінь поліції Волині почала діяти мобільна група із протидії домашньому насильству

У Ковельському РУП розпочала функціонувати мобільна група із протидії домашньому насильству.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Поліцейські у складі таких груп не тільки реагуватимуть на виклики, а й надаватимуть професійну консультацію постраждалим від домашнього насильства та проводитимуть профілактичну роботу із кривдником. Також вони виноситимуть за потреби термінові заборонні приписи.Правоохоронці нестимуть службу на автомобілі з відповідним маркуванням, група сформована з числа дільничних, патрульних та ювенальних поліцейських, які пройшли додаткову підготовку та відповідне навчання.Із завтрашнього дня мобільна група реагування на факти домашнього насильства запрацює і у Володимир-Волинському районі.