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Луцький спортсмен розповів, яким бачить розвиток велоінфраструктури у місті

Луцький спортсмен розповів, яким бачить розвиток велоінфраструктури у місті
Луцький спортсмен, співвласник магазину активних подорожей "Альпініст" Олександр Оришко розповів, яким бачить розвиток велоінфраструктури у місті.

Своїми думками він поділився під час круглого столу, організованого Громадянським Рухом "СВІДОМІ" у четвер, 6 травня, - пише Конкурент.

На його думку, було би добре, якби місто для велосипедистів робило "хоч щось", оскільки число користувачів цього виду транспорту постійно росте.

"У 2007 році ми вперше в Луцьку створили організацію "Асоціація велосипедистів Луцька", почали проводити "Велодень", масові змагання велосипедистів і розвивати велорух. Тоді на "Велодень" прийшли 14-17 людей. У 2018 році їх було вже дві з половиною тисячі. На мою думку, для цих людей потрібно робити хоч щось. От навіть на прикладі Львова, малювати просто на тротуарі велодоріжку, щоб наші пішоходи звикали, що можуть тут їздити велосипеди", – наголосив він.
Луцький спортсмен розповів, яким бачить розвиток велоінфраструктури у місті

Також Олександр Оришко додав, що добре було би зробити на велодоріжках асфальтне покриття замість бруківки – для велосипедистів це значно зручніше. Загалом, на його думку, у Луцьку треба збільшувати сітку велодоріжок і велопарковок, і підходити до цього "по-хазяйськи".

"Був проект у 2017 році, де за грантові кошти встановлювали велопарковки біля закладів та установ. Було би добре, якби можна було зобов'язати всі заклади і установи мати біля себе велосипедні парковки", – поділився міркуваннями він.

У заході також взяли участь депутат Луцької міської ради, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер, старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ, кандидат технічних наук Павло Мазилюк, архітектор-урбаніст Данило Яловенко, засновник клубу "ВелоВершники" Микола Ворон, випускник кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького НТУ Іван Слатов, депутат Луцькради від Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход.

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Теги: Олександр Оришко, велоінфраструктура, Луцьк
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