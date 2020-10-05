У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога

Небайдужих волинян просять допомогти зібрати гроші на лікування головному тренеру Федерації біатлону Волині. У спортсмена діагностували рак стравоходу.Про це на сторінці у фейсбуці написав голова правління федерації біатлону в Луцьку"На жаль лікування дуже дороговартісне і власними силами курс лікування тренеру фінансово не витянути, а зволікати немає часу!Тож будемо раді будь-якій вашій допомозі! Кожна копійка, кожна гривня – це шанс на одужання і життя!" – йдеться у повідомлені.Реквізити для допомоги: номер картки 5168 7574 0405 6758 (ПриватБанк)Отримувач платежу: Поліщук Микола Степанович (Голова Федерації біатлону Волині).