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У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога

У головного тренера Федерації біатлону Волині – рак: потрібна допомога
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати гроші на лікування головному тренеру Федерації біатлону Волині Олександру Акрицькому. У спортсмена діагностували рак стравоходу.

Про це на сторінці у фейсбуці написав голова правління федерації біатлону в Луцьку Василь Покотилець.

"На жаль лікування дуже дороговартісне і власними силами курс лікування тренеру фінансово не витянути, а зволікати немає часу!
Тож будемо раді будь-якій вашій допомозі! Кожна копійка, кожна гривня – це шанс на одужання і життя!" – йдеться у повідомлені.

Реквізити для допомоги: номер картки 5168 7574 0405 6758 (ПриватБанк)

Отримувач платежу: Поліщук Микола Степанович (Голова Федерації біатлону Волині).

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Теги: біатлон, спорт, Волинь, допомога, тренер, хвороба
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