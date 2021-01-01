В Італії затримали чоловіка, який воював на Донбасі проти України
Сьогодні, 19:45
Італія послідовно затримує активних учасників проросійських НЗФ.
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
"Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що спеціальний оперативний підрозділ карабінерів (ROS) заарештував 28-річного громадянина Італії, родом з Мессіни, який, за інформацією слідства, у якості найманця брав участь у війні проти України на боці проросійських збройних формувань", - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
"Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що спеціальний оперативний підрозділ карабінерів (ROS) заарештував 28-річного громадянина Італії, родом з Мессіни, який, за інформацією слідства, у якості найманця брав участь у війні проти України на боці проросійських збройних формувань", - йдеться у повідомленні.
Фото - ілюстративне
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