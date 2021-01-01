вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Італії затримали чоловіка, який воював на Донбасі проти України

В Італії затримали чоловіка, який воював на Донбасі проти України
Італія послідовно затримує активних учасників проросійських НЗФ.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що спеціальний оперативний підрозділ карабінерів (ROS) заарештував 28-річного громадянина Італії, родом з Мессіни, який, за інформацією слідства, у якості найманця брав участь у війні проти України на боці проросійських збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: НЗФ, італійці, МВС, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У селищі на Волині посеред білого дня горіла господарська будівля. ВІДЕО
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 7 травня
Сьогодні, 20:00
В Італії затримали чоловіка, який воював на Донбасі проти України
Сьогодні, 19:45
У Луцьку пропонують зробити окремі смуги руху для велотранспорту
Сьогодні, 19:33
Учасник АТО з Волині терміново потребує операції на серці: рідні просять допомогти зібрати кошти
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Під час ворожого обстрілу в зоні ООС загинув український військовий Під час ворожого обстрілу в зоні ООС загинув український військовий
Сьогодні, 16:47
«Тут, на війні, інший адреналін», – колишній рятувальник з Волині, який служить на Сході «Тут, на війні, інший адреналін», – колишній рятувальник з Волині, який служить на Сході
Сьогодні, 12:43
Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО Бойовики обстріляли житловий сектор Попасної. ФОТО
Сьогодні, 00:18
На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені На Сході підірвався автомобіль з українськими військовими: є загиблий та поранені
27 квітень, 16:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі патрульні супроводили до лікарні авто з немовлям, яке впало з дитячого візка. ВІДЕО
05 травень, 13:02
 1
У селищі на Волині посеред білого дня горіла господарська будівля. ВІДЕО
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 7 травня
Сьогодні, 20:00
 0
В Італії затримали чоловіка, який воював на Донбасі проти України
Сьогодні, 19:45
 0
У Луцьку пропонують зробити окремі смуги руху для велотранспорту
Сьогодні, 19:33
 0
Медіа
відео
1/8