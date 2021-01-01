В Італії затримали чоловіка, який воював на Донбасі проти України





Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.



"Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що спеціальний оперативний підрозділ карабінерів (ROS) заарештував 28-річного громадянина Італії, родом з Мессіни, який, за інформацією слідства, у якості найманця брав участь у війні проти України на боці проросійських збройних формувань", - йдеться у повідомленні.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Італія послідовно затримує активних учасників проросійських НЗФ.Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ."Сьогодні, 6 травня, стало відомо, що спеціальний оперативний підрозділ карабінерів (ROS) заарештував 28-річного громадянина Італії, родом з Мессіни, який, за інформацією слідства, у якості найманця брав участь у війні проти України на боці проросійських збройних формувань", - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію